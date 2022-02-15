Какие строительные компании получали участки вне конкурса на территории СЭЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сложилась практика строительства жилых домов на территории СЭЗ. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конкурентным способом предоставления земельных участков являются торги. Исключением является реализация инвестиционных и инновационных проектов на территориях специальных экономических зон (СЭЗ) или с участием социальных предпринимательских корпораций (СПК). Основной задачей СЭЗ является ускоренное развитие современных производств. Между тем сложилась практика осуществления на территории СЭЗ строительства жилых домов», - сказал Серик Жумангарин.

Было сообщено, что на территории СЭЗ «Астана» реализуется 50 инвестиционных проектов с производством продукции и 135 проектов - по строительству жилых и административных комплексов. Из них 65 жилых объектов холдинга BI Group, 9 «Базис-А», 7 Nur Astana Kurylys, 6 G-Park.

«Кроме получения земельных участков вне конкурса, данные компании освобождены от уплаты имущественного, земельного налога, таможенных пошлин. Под видом инвестиционных проектов социальные предпринимательские корпорации реализуют земельные участки для строительства жилых домов, торговых центров, фитнес-залов, АЗС», - добавил Серик Жумангарин.