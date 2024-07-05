Какие страны проявляют интерес к редким металлам Казахстана

В Министерстве иностранных дел РК рассказали в ответ на запрос Kazinform, из каких стран поступили предложения по разведке и добыче месторождении редкоземельных металлов.

Иностранные инвесторы проявляют значительный интерес к месторождениям редкоземельных металлов для высокотехнологичных отраслей таких, как производство электроники, магнитов и аккумуляторов.

- На сегодняшний день от иностранных инвесторов из Германии, Южной Кореи, Китая, США и Великобритании, поступили предложения об укреплении сотрудничества в области редкоземельных металлов. Япония, Индонезия и Франция, намерены наладить отношения в этом направлении. В рамках проделанной работы, со стороны АО НК «Kazakh Invest» в эту отрасль привлечены ряд иностранных компаний. До конца 2024 года на месторождении в Алматинской области будет введен в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат по переработке вольфрама. Объем инвестиций составит 350 млн долларов США, - сообщили в МИД РК.

В ответе ведомства говорится, что содержание некоторых инвестиционных соглашений является конфиденциальным.