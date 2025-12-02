Страны Европы и США ужесточают миграционную политику: обзор новых мер

Эти шаги по-разному воспринимают в обществе, однако очевидно, что в ближайшие годы страны намерены сократить прием иностранцев.

Великобритания будет ужесточать «слишком либеральную» политику предоставления убежища

Как заявили в правительстве, Великобританию ждет крупнейшая за современную историю реформа системы предоставления убежища. По словам премьер-министра Кира Стармера, действующая система является более либеральной, чем в других странах Европы.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд считает, что если не ужесточить правила предоставления убежища сейчас, то потом их может и не быть вовсе, поскольку они утратят доверие у населения.

Новые меры предусматривают введение временного статуса для беженцев и ускорение депортации лиц, прибывших в страну нелегально.

Среди других предлагаемых изменений — увеличение срока ожидания получения постоянного вида на жительство с пяти до двадцати лет, а также возможность введения визовых ограничений для Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго, если эти страны откажутся принимать обратно нелегальных мигрантов.

Британские власти не исключают, что могут пересмотреть трактовку Европейской конвенции по правам человека в судах.

Как и другие страны Евросоюза, британское правительство предлагает ужесточить применение статьи 8 о праве на семейную жизнь, ограничив ее кругом ближайших родственников, а также обсуждают сотрудничество с другими государствами, чтобы пересмотреть практику применения статьи 3, запрещающей бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

США вводит новые требования к визам

С 1 августа 2025 года Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) начала ужесточать рассмотрение виз для воссоединения семьи, тем, что намерены «обеспечивать безопасность американцев, выявляя иностранцев с потенциально вредоносными намерениями».

— Мошеннические, легкомысленные или иным образом необоснованные ходатайства о выдаче виз, основанных на воссоединении семей, подрывают доверие… и разрушают единство семьи, — отмечают службы.

Среди ключевых изменений — ужесточение требований к пакету документов, дополнительные ограничения на подачу нескольких заявлений, обязательные собеседования. Власти США отдельно подчеркнули, что согласно новым нормам, одобрение визовой петиции не означает автоматическое получение легального статуса, если позднее выявят нарушения условий иммиграции. Новые требования распространяются как на уже поданные заявки, так и на все будущие обращения.

Отдельно администрация США расширила депортационные операции, установила суточный план задержаний в 3 тыс. человек и усилила полномочия федеральных ведомств в сфере миграционного контроля. Эти меры вызвали опасения правозащитников и юристов, которые заявили о возможном превышении президентских полномочий.

Стоит добавить, что администрация Трампа уже расширила полномочия федеральных ведомств в сфере миграционного контроля. В стране действует ежедневная квота арестов нелегальных мигрантов в три тысячи человек. У части американцев это вызывает опасения из-за возможного расширения президентских полномочий.

Канада сократит число принимаемых мигрантов

Канада объявила о снижении планов по приему мигрантов на фоне дефицита жилья и растущей нагрузки на социальные службы. В 2025 году страна намерена принять не более 395 тысяч иммигрантов, в 2026 году — 380 тысяч, а в 2027 году — 365 тысяч.

Одновременно власти ужесточают правила для временных трудовых мигрантов и вводят ограничения на число разрешений для иностранных студентов. Министр иммиграции Марк Миллер заявил, что некоторые учебные заведения фактически «наживаются на иностранных студентах».

На этом фоне в регионах предупреждают, что такие меры могут привести к нехватке рабочей силы, а университеты готовятся к значительному сокращению числа абитуриентов из-за рубежа.

Европейский союз

Девять государств-членов Европейского союза выступили за ужесточение правил депортации иностранных правонарушителей. В этих странах призывают пересмотреть Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, чтобы упростить процедуры высылки нарушителей.

С инициативой выступили Италия, Дания, Австрия, Бельгия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

По мнению правительств этих государств, решения Европейского суда по правам человека слишком часто препятствуют депортации иностранцев, поэтому действующие нормы стоит обновить.

Дания

Датская модель предусматривает предоставление беженцам только временной защиты. Статус могут отозвать, если ситуация в стране происхождения улучшается. Государственную поддержку увязали с интеграцией, ужесточили требования к получению гражданства и усилили пересмотр дел об убежище. Такой механизм частично вдохновил реформы в Великобритании.

Франция

Иммиграционный закон 2024 года во Франции называют самым жестким за последние десятилетия. Документ направлен на ограничение воссоединения семей и сокращение доступа мигрантов к социальному обеспечению. Однако впоследствии Конституционный совет отменил часть норм по процедурным основаниям, существенно ослабив действие закона.

Германия

Берлин ускорил рассмотрение заявлений об убежище, расширив список «безопасных стран» для упрощения депортаций. Власти также упростили высылку лиц с отказом в статусе и правонарушителей. При этом для давно интегрированных мигрантов и квалифицированных работников смягчили правила получения вида на жительство и гражданства.

Греция

Греция на срок не менее трех месяцев приостановила рассмотрение заявлений на убежище от мигрантов, прибывающих морем из Северной Африки на Крит. Власти также усилили контроль на сухопутных и морских границах.

Ирландия

В стране начали реформы, направленные на ускорение рассмотрения заявок на убежище и апелляций по ним. С 2026 года власти планируют дополнительное ужесточение правил. Кроме того, срок предоставления государственного жилья украинским беженцам сократили с 90 до 30 дней.

Италия

Власти ужесточили правила морских спасательных операций, увеличили сроки содержания нелегальных мигрантов под стражей до 18 месяцев и сократили гуманитарные основания для пребывания. Дополнительно Италия заключила соглашение с Албанией о выездной обработке заявлений задержанных мигрантов — этот механизм начнет действовать с 2026 года. Также введены ускоренные процедуры для выходцев из «безопасных стран».

Нидерланды

Парламент обсуждает меры по ограничению доступа к убежищу, сокращению сроков вида на жительство до трех лет и дальнейшему ужесточению правил воссоединения семей. Крупнейшие политические партии поддерживают усиление миграционного контроля.

Португалия

В стране одобрили закон, который увеличивает минимальный срок проживания для получения гражданства с пяти до десяти лет и ужесточает условия воссоединения семей. Документ ожидает проверки Конституционным судом.

Швеция

Швеция существенно увеличивает выплаты за добровольное возвращение на родину — до 350 тысяч крон. Также рассматриваются новые требования к получению гражданства и возможность лишать его бипатридов (граждан двух и более стран), осужденных за тяжкие преступления.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что приостановит миграцию из всех стран третьего мира. Он отмечает, что эти цели будут преследоваться с целью достижения значительного сокращения нелегального и деструктивного населения, в том числе тех, кто был допущен через несанкционированную и незаконную процедуру утверждения Автопен.