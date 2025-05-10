Какие статьи публиковали в восточно-казахстанских газетах в годы войны

На момент начала войны в Восточном Казахстане издавались одна областная и 19 городских и районных газет. Главным областным изданием был «Большевик Алтая» (казахская версия — «Алтай большевигі», нынешний «Дидар»).

Первые экземпляры за 1941–1942 годы хранятся в читальном зале Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина. Однако, как выяснилось, сохранились только русскоязычные выпуски.

На вопрос, есть ли номера на казахском языке, библиотекари ответили отрицательно. Возник закономерный вопрос — а издавалась ли в те годы газета на государственном языке? Пояснение дал ветеран журналистики, автор книги «Тарихи жол» о летописи издания и бывший сотрудник газеты «Дидар» Айтмухамбет Касымов.

Фото из личного архива

— В июле 1940 года прошел съезд заведующих отделами пропаганды и агитации, а также оргинструкторами райкомов и обкомов КПК Северо-Восточных областей, включая редакторов районных и областных газет. Секретарь ЦК Скворцов тогда заявил: «Многие руководители и служащие у нас очень редко читают казахские газеты». После этих обескураживающих слов в апреле 1941 года вышло постановление ЦК КПК о реорганизации областных газет. Так, с началом Великой Отечественной войны наша газета начала выходить под названием «Большевик Алтая», как перевод русской газеты, — рассказал он.

К сожалению, номер газеты, выпущенный 22 июня — в день нападения Германии на СССР — не сохранился. Однако в номере от 25 июня центральной статьей стала публикация под заголовком «Дадим сокрушительный отпор фашистским варварам!» В ней говорилось, что Германия под предводительством Гитлера начала войну против страны с 200-миллионным населением, и в итоге обязательно пожалеет об этом, ведь победа будет за нами.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

Несмотря на начавшуюся войну, газеты тех лет сообщали о работе кинотеатров в Восточном Казахстане. Так, с 23 июня в регионе демонстрировался фильм «Парень из тайги». Это говорит о том, что население не сразу перешло на режим военного времени. На последней полосе двухстраничной газеты также была размещена заметка о раскопках в мавзолее Амир Темура в Самарканде.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

«Что ты сделал сегодня для фронта?»

С течением времени газетные полосы все чаще наполнялись военной хроникой. Практически каждый выпуск освещал сводки с фронта и информацию о труде в тылу. На страницах печатались приказы Сталина, списки представленных к наградам, лозунги, призванные укрепить дух народа. В номере от 11 сентября 1941 года рассказывалось о слабости системы противовоздушной обороны Усть-Каменогорска. В короткой заметке «Товарищу Сокуру — Герою Советского Союза» сообщалось, что рабочие Бухтармы передали на фронт теплые вещи и перчатки для снайпера Сокура.

14 сентября на страницах газеты появился призыв «Ко всем женщинам Восточного Казахстана». В нем подчеркивалась роль женщин в войне — как на фронте, так и в тылу, где они заменили мужчин на производствах и в полях.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

— Народы, любящие свободу, восстали по всему миру. Красная Армия сражается за свободу и счастье человечества. В этой войне особая роль принадлежит советским женщинам. Тысячи женщин стали врачами, медсестрами, санитарками и отправились на фронт, вступили в партизанские отряды и проявляют героизм. Миллионы женщин трудятся на заводах, фабриках, в колхозах, осваивают сложные профессии, заменяя мужчин, ушедших на фронт. Сегодня женщины должны прилагать еще больше усилий ради Победы, — говорится в обращении.

В рубрике «Письма с фронта» рассказывалось о бойцах и командирах из Восточного Казахстана, писавших в родные села о своей службе.

15 октября 1942 года была опубликована вдохновляющая статья под заголовком «Что ты сделал сегодня для фронта, чем помог защитникам Сталинграда и Кавказа?». Она была направлена на моральную поддержку и мобилизацию трудового народа.

Помощь фронту и строительство ГЭС

Остальные номера удалось изучить в Государственном архиве Восточно-Казахстанской области. Здесь сохранились выпуски гагазеты «Большевик Алтая» за 1943–1944 годы. Примечательно, что в архиве присутствуют и казахскоязычные версии.

Как правило, первая полоса этих номеров была посвящена фронтовым новостям. В начале второй полосы публиковались материалы о ситуации в области, а ниже — сводки о положении дел в воюющих странах: Великобритании, США, Франции, Италии, Китае, Японии, Аргентине и других.

Цена одного экземпляра формата А3 составляла 20 копеек. В газетах за 1943 год тираж не указывался. В одном из номеров 1944 года он значился как 2878 экземпляров.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

В те годы по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР среди населения собирались дополнительные средства — так называемый военный заем. Восточный Казахстан активно участвовал в кампании. Газеты регулярно публиковали сводки по районам о суммах собранных средств. В частности, в № 120 от 9 июня 1943 года в статье «Итоги трёх дней» приводятся конкретные данные.

— По состоянию на 24:00 7 июня сумма подписки на Второй Военный заем по ВКО достигла 52 108 000 рублей, — сообщается в издании.

А 11 июня 1943 года появилось объявление о месячнике помощи строительству Иртышской ГЭС.

— С 15 июня по 15 июля мобилизовать 2000 человек из трудоспособного населения области и колхозников. Прибывшим работникам обеспечить жилье, питание во время работы и в пути следования, — указывается в заметке.

Это свидетельствует о нехватке рабочей силы на строительстве ГЭС.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

7 января 1944 года в газете была опубликована статья под заголовком «Выполнили годовой план».

— Правобережный и левобережный участки строительства Иртышской ГЭС вступили в социалистическое соревнование, обязавшись перевыполнить годовой план. Правобережный участок полностью выполнил взятые на себя обязательства. План был реализован на 104 процента, участок занял первое место на стройке, — писали тогда.

На той же полосе — краткое сообщение «Обязательство будет выполнено».

— С начала работы тарбагатайцы трудились с полной отдачей. Бригадой № 1, в составе 14 человек под руководством 17-летней Магауии Дукеевой, в первый день работы норма была выполнена на 100 процентов, — отметили в газете.

Приведем и отрывок из материала под заголовком «Помощь семьям фронтовиков», опубликованного 8 января 1944 года.

— Трудящиеся Тарбагатайского района провели месячник помощи семьям фронтовиков. За это время было собрано: 750 килограммов зерна, 145 килограммов картофеля, 349 килограммов мяса, 149 килограммов масла, 26 голов скота, 72 теплые вещи, 67 пар валенок, 265 овчин, 29 килограммов шерсти, 177 единиц бытовой утвари, 3 763 килограмма рыбы, а также 63 222 рубля, — подчеркивается в номере.

Критика и проблематика

Газета не только вдохновляла, но и выступала с критикой, строго указывая на недостатки. В номере от 11 февраля (№ 29 (1204)) была опубликована статья «Школа без отопления».

— Школа — место, где молодое поколение получает качественные знания и коммунистическое воспитание. Успешная учеба детей зависит от того, теплая ли школа, чисто ли в ней, есть ли порядок. Но в Кумашской средней школе Курчумского района этого нет. В учебных кабинетах холодно и грязно. Директор школы, товарищ Грибин, не уделяет должного внимания обеспечению школы топливом и санитарным условиям. В результате заготовленные летом 700 кубометров топлива были полностью утрачены, — осуждает автор.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

В номере от 15 апреля (№ 75 (1250)) была опубликована статья А. Кайсеновой «Сроки ремонта давно вышли».

— Успешное проведение третьей весны войны напрямую зависит от качественной работы МТС, своевременного завершения ремонта тракторов. Однако в Предгорненской МТС эти обязательства не выполняются. Ремонт тракторов и прицепного оборудования до сих пор не завершен, — подчеркивает проблему издание.

4 мая в номере № 88 (1263) появилась статья «Где началась подготовка к севу», написанная журналистом Т. Койшыбаевым. Он указал на слабую организацию весенней кампании в Большенарымском районе.

— Начался горячий посевной сезон, но в колхозе по-прежнему нет достаточного запаса семян. Если бы семена искали в пределах района и села, при активной помощи районных организаций, такой ситуации удалось бы избежать. Ход работы показывает, что здесь посевная может затянуться надолго, — обращает внимание на ситуацию автор.

В сентябрьском номере от 19 числа были опубликованы сводки о ходе жатвы по районам. Из материала ясно, что по выполнению плана по уборке зерновых лидировала Таврия (96,3%), а по скиртованию скошенного урожая — Тарбагатайский район (90,4%).

«Германия полностью разгромлена»

Газеты победного 1945 года, к сожалению, не сохранились ни в фондах областных библиотек, ни в архивах. Однако сведения о публикациях содержатся в книге Айтмухамбета Касымова «Тарихи жол».

— В шпигеле 89-го номера газеты «Алтай большевигі» от 11 мая 1945 года крупным шрифтом была размещена долгожданная радостная новость: «8 мая 1945 года в Берлине представители Верховного командования Германии подписали акт о капитуляции вооружённых сил Германии. Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков завершилась победой. Германия полностью разгромлена», — пишется в книге.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

— В этом же номере был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о провозглашении 9 мая Днем Победы. За проявленное мужество в боях с немецко-фашистскими захватчиками более 29 тысяч восточноказахстанцев были награждены орденами и медалями Советского Союза. 63 из них удостоены звания Героя Советского Союза, — уточняется в одном из отрывков.

P. S. Таким был голос прессы Восточного Казахстана в годы войны — ободряющим, мобилизующим и сохраняющим веру в победу.

Тогда печатное слово играло огромную роль: не позволяло духу народа ослабеть, ежедневно снабжало актуальной информацией, придавало уверенности в Победе. Перелистывая сегодня эти страницы, ставшие уже историческим документом, ощущаешь, какие тяжелые испытания выпали на долю наших предков.

Ранее мы рассказывали, как Костанайская область приближала Победу.