Какие специалисты заработали больше всего в Казахстане в 2025 году

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Казахстане по итогам 2025 года составила 410 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Согласно данным Бюро национальной статистики, списочная численность работников в стране в 2025 году составила 5,68 млн человек, фактическая численность — 5,35 млн человек. Общий фонд заработной платы за 2025 год достиг 26,4 трлн тенге.

Индекс номинальной заработной платы составил 106,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом индекс реальной заработной платы, рассчитанный с учетом изменения цен, составил 96%.

Самые высокие среднемесячные зарплаты зафиксированы в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров — 890 505 тенге. На втором месте — финансовая и страховая деятельность с показателем 854 440 тенге, далее идет сфера информации и связи — 674 113 тенге.

Также выше среднего уровня по стране зарплаты отмечены в профессиональной, научной и технической деятельности — 532 306 тенге, транспортной отрасли и складировании — 524 638 тенге, а также промышленности в целом — 555 277 тенге.

Наименьший уровень среднемесячной заработной платы среди основных видов деятельности наблюдался в сфере услуг по проживанию и питанию — 242 902 тенге, сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 279 379 тенге, а также водоснабжении и обращении с отходами — 290 631 тенге.

В региональном разрезе самые высокие показатели заработной платы отмечены в области Улытау — 579 313 тенге, Мангистауской области — 560 799 тенге и Атырауской области — 537 970 тенге.

В столице среднемесячная зарплата составила 512 993 тенге, в Алматы — 493 365 тенге.

Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Казахстанской области — 302 116 тенге, Шымкенте — 306 953 тенге и Туркестанской области — 311 068 тенге.

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