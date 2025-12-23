РУ
    12:47, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие соцобъекты построили в Костанайской области за три года

    За последние три года в Костанайской области построено девять школ на 6 тыс. мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кумар Аксакалов
    Фото: СЦК

    В настоящее время в регионе продолжается строительство еще двух школ, рассчитанных на 1,9 тыс. мест.

    Как сообщил аким области Кумар Аксакалов на пресс-конференции в СЦК, за этот период в регионе значительно выросло количество объектов образования, здравоохранения и спорта.

    В сфере дошкольного образования введены в эксплуатацию 14 детских садов на 2,2 тыс. мест. В результате охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием увеличился до 96,4%, а среди детей 3-6 лет достиг 100%.

    За три года в области построили 35 объектов здравоохранения, также функционируют три реабилитационных центра. Особое внимание уделяется кадровому обеспечению медицины.

    — Продолжается работа по привлечению в регион медицинских кадров. Увеличено подъемное пособие для врачей южных регионов области: для особо дефицитных специалистов — до 8,5 миллионов тенге, в городе — до пяти миллионов тенге, на селе — до семи миллионов тенге. С 2023 года дефицит врачей по области снизился в два раза, — отметил аким региона.

    Он сообщил, что за последние три года в Костанайской области построено 37 спортивных объектов.

    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Строительство Кумар Аксакалов
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
