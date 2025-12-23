Какие соцобъекты построили в Костанайской области за три года

В настоящее время в регионе продолжается строительство еще двух школ, рассчитанных на 1,9 тыс. мест.

Как сообщил аким области Кумар Аксакалов на пресс-конференции в СЦК, за этот период в регионе значительно выросло количество объектов образования, здравоохранения и спорта.

В сфере дошкольного образования введены в эксплуатацию 14 детских садов на 2,2 тыс. мест. В результате охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием увеличился до 96,4%, а среди детей 3-6 лет достиг 100%.

За три года в области построили 35 объектов здравоохранения, также функционируют три реабилитационных центра. Особое внимание уделяется кадровому обеспечению медицины.

— Продолжается работа по привлечению в регион медицинских кадров. Увеличено подъемное пособие для врачей южных регионов области: для особо дефицитных специалистов — до 8,5 миллионов тенге, в городе — до пяти миллионов тенге, на селе — до семи миллионов тенге. С 2023 года дефицит врачей по области снизился в два раза, — отметил аким региона.

Он сообщил, что за последние три года в Костанайской области построено 37 спортивных объектов.