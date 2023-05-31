Какие социальные объекты и ЖК строятся в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Конаеве практически в каждом микрорайоне ведется строительство жилых домов, школ, а также прокладывают коммуникации и расширяют улицы. Аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил эти стройплощадки и проверил качество работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате региона сообщили, что завершается строительство школы на 900 мест в 10-м микрорайоне. Здесь уже идут косметические работы: покраска, укладка линолеума и наливных полов, монтаж оборудования столовой. Подрядчик заверил, что объект сдадут в эксплуатацию в установленные сроки.

«Нужно все проверить, чтобы не было замечаний в момент сдачи объекта. Качество должно быть на должном уровне», - приводит слова Марата Султангазиева его пресс-служба.

Глава области также посетил 19-й микрорайон, где находятся старые дома. Многим строениям уже почти 100 лет, они считаются ветхими и подлежат сносу.

«С 2021 года в городе начата государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» (Реновация жилищного фонда), в рамках которой поэтапно производится переселение жильцов и снос аварийных домов. Жители 5 домов уже справили новоселье, а на месте снесенных домов ведется возведение новой многоэтажки. Жильцам предлагают взамен старой квартиры аналогичные квадратные метры на вторичном рынке или по завершению строительства заселение в новый дом. На период возведения здания строительная компания берет на себя обязательства по уплате арендной квартиры для переселяемых. 28 домов (336 квартир) признаны аварийными и подлежат сносу», - отметили в пресс-службе акимата.

Жилые комплексы в центре города возводятся за счет инвесторов. Сейчас строятся жилые комплексы Sun City, NJ Towers.

В 10-м микрорайоне за счет бюджетных средств продолжается строительство трех 60-квартирных жилых домов. Планируемый срок завершения – август текущего года. Еще для трех 60-квартирных домов завершены работы по прокладке сетей водоснабжения и канализации, заканчивается устройство сетей теплоснабжения, ведутся работы по укладке сетей электроснабжения и газоснабжения.

Аким города Нурлан Куматаев отметил, что темпы строительства социальных объектов в городе с каждым месяцем растут. Компании стараются возводить объекты в сжатые сроки, но при этом не теряя качество. Это одно из главных требований властей.

«В городе планируется возведение еще двух школ по программе «Комфортная школа». Согласно генеральному плану, в будущем в Конаеве появится поликлиника на 500 посещений, перинатальный центр, инфекционная больница, а также в рамках проекта ГЧП - многопрофильная больница на 350 коек. Кроме этого, с момента назначения города областным центром, с учетом притока населения, отмечена нехватка жилья. Нами ведется освоение 10-го микрорайона. Здесь будут построены 107 домов. Строительство будет вестись как за счет бюджета, так и за счет привлечения частных застройщиков. Это поможет решить вопрос обеспечения жильем, в том числе для граждан, стоящих в очереди на его получение», - сказал аким города.