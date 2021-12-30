Какие социальные инициативы Президента были реализованы в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году осуществлен целый ряд президентских инициатив, направленных на повышение благополучия казахстанцев, отметил советник Президента РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

Их эффективность ощутили на себе представители различных категорий граждан. Большинство из них были выдвинуты Главой государства на площадке Национального совета общественного доверия.

• Внедрен механизм досрочного снятия пенсионных накоплений свыше порога достаточности. Более полумиллиона человек сняли излишки накоплений для улучшения жилищных условий.

• Впервые государственные образовательные гранты были присуждены по трем новым социально уязвимым категориям граждан в рамках квоты приема. В результате гранты получили более 5 тысяч абитуриентов из многодетных, неполных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

• В два раза увеличен подушевой норматив финансирования на обучение детей с особыми образовательными потребностями.

• Школьники получили возможность бесплатно посещать творческие кружки и спортивные секции благодаря введению соответствующего государственного заказа с подушевым финансированием.

• Запущена специальная программа «Аңсаған сәби» с предоставлением ежегодно 7000 квот на ЭКО.

• В шести регионах был реализован пилотный проект проактивного заочного оказания услуги по установлению инвалидности. В декабре 2021 года данный опыт масштабирован по всей стране.

• Приняты меры по обеспечению безбарьерного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных граждан по «принципу от порога до порога». Разработана Карта востребованных объектов, которая позволяет обеспечить постоянный мониторинг и государственный контроль на предмет их доступности для маломобильных граждан.

• С января 2021 года на 25% повышена заработная плата педагогических работников.

• В сентябре в своем Послании Президент также поручил повысить заработные платы сотрудников сферы культуры, архивистов, библиотекарей, технических работников, егерей, водителей и т.д. С 2022 по 2025 год зарплаты этих категорий работников ежегодно будут повышаться в среднем на 20%.

• С 2022 года более чем на 40% увеличится размер минимальной заработной платы – с 42 500 до 60 000 тенге. Эта мера так или иначе коснется всех работающих казахстанцев.

• Введено «сплошное» видеонаблюдение во всех служебных помещениях полиции, предназначенных для работы с населением, и оперативно-следственных подразделений правоохранительных органов, что позволило повысить открытость их деятельности. Также в структуре МВД восстановлен и увеличен штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия.

И это только некоторые из преобразований, последовательно повышающих качество жизни граждан. Президент уделяет повышенное внимание социально значимым вопросам, инициирует конкретные меры и шаги для их решения. Принцип «не человек для государства, а государство для человека» соблюдается как в проводимых в стране реформах, так и во всей государственной политике.