Какие штрафы ждут казахстанцев за разведение костра и мусора

Наступили теплые дни, когда уже можно отправиться отдыхать на природу. При этом важно помнить о правилах поведения, и не оставлять за собой следы пребывания на природе в виде мусора и обугленной земли. В противном случае казахстанцев ждет штраф. Подробнее об этом – в материале корреспондента агентства Kazinform.

Если очень хочется посидеть около костра и насладиться природой, нужно знать о том, что это запрещено делать в любом красивом месте. Разведение огня в местах общего пользования, включая внутренние территории предприятий и индивидуальных жилых домов, а также в контейнерах запрещено по правилам благоустройства территории города Астаны.

В Кодексе РК «Об административных правонарушениях» определен штраф за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

В статье 505 сказано, что нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 381-1 настоящего Кодекса влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации. – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Эти же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного

взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов

малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 40 МРП (147 680

тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (184 600 тенге), на

субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП (1 107 600 тенге).

Согласно статье 434-2, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). А если в течение года действие совершенно повторно, то будет наложен штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

А чтобы сделать свой отдых еще лучше необходимо соблюдать все меры безопасности в летний период: