Обмороки и высокое давление – из-за жары павлодарцы стали чаще вызывать скорую

В Павлодар пришла жаркая погода и нагрузка на службу «103» резко выросла. За выходные областная станция скорой помощи отработала более 900 вызовов. Обычно за сутки поступает не больше 700 звонков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из-за жары хуже себя почувствовали люди с хроническими заболеваниями.

- Выросло количество обращений от гипертоников, от пациентов с подозрениями на инсульты и инфаркты. За последние несколько дней нередко поступали вызовы из общественных мест, где люди падали в обморок, причем как пожилые, так и молодые. Поэтому хотелось бы рекомендовать жителям Павлодарской области стараться реже бывать на улицу в период активного солнца, носить с собой воду, надевать головные уборы и отдавать предпочтение светлым тонам верхней одежды, - сообщила заместитель руководителя станции скорой помощи Ирина Мищенко.

Также в эти выходные реанимобили четыре раза выезжали на ДТП, одно из них – со смертельным исходом.