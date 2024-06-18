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    21:43, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Обмороки и высокое давление – из-за жары павлодарцы стали чаще вызывать скорую

    скорая помощь
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    В Павлодар пришла жаркая погода и нагрузка на службу «103» резко выросла. За выходные областная станция скорой помощи отработала более 900 вызовов. Обычно за сутки поступает не больше 700 звонков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из-за жары хуже себя почувствовали люди с хроническими заболеваниями.

    - Выросло количество обращений от гипертоников, от пациентов с подозрениями на инсульты и инфаркты. За последние несколько дней нередко поступали вызовы из общественных мест, где люди падали в обморок, причем как пожилые, так и молодые. Поэтому хотелось бы рекомендовать жителям Павлодарской области стараться реже бывать на улицу в период активного солнца, носить с собой воду, надевать головные уборы и отдавать предпочтение светлым тонам верхней одежды, - сообщила заместитель руководителя станции скорой помощи Ирина Мищенко.

    Также в эти выходные реанимобили четыре раза выезжали на ДТП, одно из них – со смертельным исходом.

    Теги:
    Здоровье Регионы Происшествия Скорая помощь Жара Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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