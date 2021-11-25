Какие развязки строятся в Алматы, рассказал замакима

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Серик Кусаинов рассказал о строительстве главных транспортных развязок в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная транспортная развязка - это в районе аэропорта на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом. Мы неделю назад открыли движение по одной из эстакад, теперь в направлении Талгар-Алматы открыта дорога. Вторая, оставшаяся часть, будет закончена весной. Работа прекращаться не будет, но в целом открыли движение из аэропорта на Алматы отдельным выездом, также из города в аэропорт мы сделали разворотно-поворотную зону, она уже работает. Сама эстакада тоже работает. Это значительно улучшило транспортную ситуацию, трафик в том направлении», - сказал Серик Кусаинов в ходе брифинга РСК.

Замакима также рассказал о строительстве развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова.

«Развязка многие годы была на реализации, и сейчас (строительство - прм. ред.) подходит к завершению. Сложный проект был. Вся задержка была из-за того, что жители нам жаловались, очень много было судебных процессов с теми собственниками земель, которые стояли на развязке. Некоторые не соглашались с деньгами, которые мы предлагали. Начались судебные процессы между владельцами земельных участков и нами. Мы потеряли два года на эти процессы, сейчас все вопросы закончены. Буквально осенью снесли последний объект - это кафе. Нам сейчас удалось закончить верхнее перекрытие. Сейчас идет бетонирование. Мы надеемся, что к концу декабря откроем там движение. Вокруг сделали благоустройство, это очень важно», - добавил он.

Третья развязка строится на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова.

«Она у нас переходящая. Продолжим строительство в следующем году. Там тоже очень важный узел, транспортные работы продолжаются, многие задержки связаны также с выкупом земли, с некоторыми юридическими моментами, которые связаны с отводом земель», - сказал он.

Ранее он рассказал, на какой стадии находится работа по пробивке проспекта Абая с улицы Момышулы до Наурызбайского района.