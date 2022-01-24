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Какие развязки строят в Алматы

24 Января 2022 13:40
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Какие развязки строят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов рассказал о ходе строительства трех новых транспортных развязок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер отметил, что в прошлом году по развязке пр. Рыскулова – ул. Емцова открыто движение транспорта. В этом году будет продолжено строительство трех развязок – ул. Бухтарминская – Кульжинский тракт, пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова и ул. Саина – ул. Монке би.

«По развязке на ул. Бухтарминская - Кульжинский тракт работы ведутся согласно графику. Выкуп по территории города полностью завершен. Остается выкупить два земельных участка на территории Талгарского района. Данным вопросом занимается акимат Алматинской области, и по информации коллег выкуп данных участков будет выполнен в ближайшее время. До конца первого полугодия планируется завершить строительно-монтажные работы по сооружению эстакады и съездов, тем самым обеспечить проезд транспорта во всех направлениях. Полное же завершение с учетом благоустройства планируется к сентябрю текущего года», - проинформировал Гани Мурзаханов.

По развязке на пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова также ведутся работы на выкупленных участках. Тем не менее не выкупленным остается 16 участков. По данным участкам проводятся судебные процедуры. Строительно-монтажные работы будут выполнятся по мере выкупа данных участков. Полное завершение работ запланировано на 2023 год.

По развязке на ул. Саина – ул. Монке би начаты подготовительные работы. В текущем году планируется также открыть движение по данной развязке, полное же завершение работ запланировано на 2023 год.

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#Алматы   #Строительство  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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