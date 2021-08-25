+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие районы столицы подключают к газу, рассказал Алтай Кульгинов

25 Августа 2021 12:04
Поделиться:
Какие районы столицы подключают к газу, рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о ходе газификации столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
100 тысяч кубометров воды в сутки дополнительно будут добывать в Нур-Султане Ремонтник выбросил сейф с деньгами из окна седьмого этажа в Нур-Султане Сколько новых школ построят в Нур-Султане в 2021 году

«Теперь, по газификации. Газификация – это исторический проект Елбасы, который находится на особом контроле Главы государства. В 2020 году мы 320 км внутри газораспределительных сетей проложили, в этом году 317 км сейчас прокладываем, мы на активной стадии работы. Идет активная газификации 7-ми жилых массивов – это Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, в Алматинском районе Железнодорожный, Кирпичный, Промышленный, Куйгенжар, Интернациональный, Юго-Восток, правая и левая сторона», - перечислил Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.

По его словам, эта работа будет проходить в несколько этапов.

«В 2023 году конечный этап работы. Это значительно повлияет на улучшение экологии. Сразу за 1 год все жилые массивы мы не переведем к газу, мы все это понимаем. Но мы сейчас активно работаем с каждым жилым домом, чтобы подключить к газу. Это тоже очень большая работа, основная часть которой проходит именно в жилых массивах. Естественно, если мы подводим газ, нужно благоустраивать, дороги ремонтировать и строить», - заключил аким.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инфраструктурные проекты   #Нур-Султан   #ЖКХ   #Акимат   #Первый Президент - Елбасы   #Газификация  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Аким Алатауского района прокомментировал инцидент с журналистом в Алматы
100 тысяч кубометров воды в сутки дополнительно будут добывать в Нур-Султане
Ремонтник выбросил сейф с деньгами из окна седьмого этажа в Нур-Султане
Сколько новых школ построят в Нур-Султане в 2021 году
Популярное
1 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
2 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
3 Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
4 Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
5 Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
6 Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Читайте также
Сколько новых школ построят в Нур-Султане в 2021 году
Две новые газовые котельные построят в Нур-Султане
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив