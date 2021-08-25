Какие районы столицы подключают к газу, рассказал Алтай Кульгинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о ходе газификации столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Теперь, по газификации. Газификация – это исторический проект Елбасы, который находится на особом контроле Главы государства. В 2020 году мы 320 км внутри газораспределительных сетей проложили, в этом году 317 км сейчас прокладываем, мы на активной стадии работы. Идет активная газификации 7-ми жилых массивов – это Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, в Алматинском районе Железнодорожный, Кирпичный, Промышленный, Куйгенжар, Интернациональный, Юго-Восток, правая и левая сторона», - перечислил Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.
По его словам, эта работа будет проходить в несколько этапов.
«В 2023 году конечный этап работы. Это значительно повлияет на улучшение экологии. Сразу за 1 год все жилые массивы мы не переведем к газу, мы все это понимаем. Но мы сейчас активно работаем с каждым жилым домом, чтобы подключить к газу. Это тоже очень большая работа, основная часть которой проходит именно в жилых массивах. Естественно, если мы подводим газ, нужно благоустраивать, дороги ремонтировать и строить», - заключил аким.
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