Какие районы появились в Алматы за годы независимости РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За годы независимости РК в Алматы образованы два района - Наурызбайский и Алатауский. За короткое время они обрели большие перспективы. Как развиваются сегодня новые районы Алматы в фоторепортаже от корреспондента МИА «Казинформ».

С начала 1982 года в Алма-Ате существовало восемь районов: Алатауский, Ауэзовский, Калининский, Ленинский, Московский, Октябрьский, Советский, Фрунзенский. Органом государственной власти в районах в советские годы были районные Советы народных депутатов. В 1993 году Алатауский район был ликвидирован и присоединён к Ауэзовскому району. В 2008 году Алатауский район вновь был создан на новых территориях города. В июле 2014 года был создан новый восьмой район города, Наурызбайский.

Сегодня мы расскажем о последних двух районах Алматы, история которых берет начало с обретения суверенитета страны.





Алатауский район

Район создан совместным постановлением акимата города Алматы от 4 июля 2008 года и расположен в северо-западной части города. В районе расположены 23 микрорайона, с общей площадью 10 495 гектаров, или 15,39% от общей территории города. Численность населения составляет 311 000 тысяч человек или 14,09%, второе место по численности граждан по городу.

В новом районе введены в эксплуатацию уникальные спортивные и культурные объекты: ледовый дворец «Алматы Арена», легкоатлетический стадион, Атлетическая деревня на 5 тысяч мест, киноконцертный зал и театр традиционного искусства «Алатау».

Открыто 173 детских сада (20 государственных и 153 частных), построено 13 школ (11 государственных и 2 частных), в том числе республиканская специализированная школа-колледж Олимпийского резерва,7 медицинских организаций (5 государственных и 2 частных).

Были построены микрорайоны «Аккент», «Нуркент», «Акбұлақ», «Зерделі», «Саялы», «Атлетическая деревня», ЖК «Алмалы», ЖК «Алатау Сити» с жилой площадью более 3,05 млн квадратных метров. В 2016-2017 годах в районе проведено празднование 1000-летия города Алматы в «Алматы Арена», Всемирная зимняя Универсиада, открытие Мультимедийного центра традиционной музыки.

В Алатауском районе в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» реализовано 15 проектов по строительству 5 скверов, текущему ремонту 5 пешеходных и 2 зеленых зон, фасадов 54 многоквартирных жилых домов, 23 дворов и 18 детских садов.

Вместе с тем, в микрорайоне Нуркент открыт центр «AlatauCreativeHub». В центре предусмотрены модернизированная библиотека, коворкинг-пространство, 25 бесплатных творческих кружков для детей, площадка для мастер-классов и презентаций и многое другие образовательные центры для полезного время провождения.

В 2020 году в рамках программы «Миллион деревьев» и экологической акции «Жасыл Алматы» в районе посажены более 100 тысяч деревьев. В текущем году планируется высадить около 130 тысяч деревьев.





Наурызбайский район

2 июля 2014 года согласно постановлению акимата города Алматы и решению внеочередной XXIX сессии маслихата города Алматы V созыва был создан Наурызбайский район. Общая площадь района составляет 6967 гектаров, на сегодняшний день там проживает свыше 150 тысяч человек.

Наурызбайский район вносит значительный вклад в экономическое и социальное развитие города Алматы. Наблюдается интенсивный рост показателей во всех социально-экономических сферах.

За 6 лет объем промышленной продукции вырос в 2,5 раза, объем инвестиций в основной капитал увеличился с 7 миллиардов тенге до 118 миллиардов тенге, то есть в 16 раз.

На территории района с прошлого года в рамках программы «Бюджет участия» для занятий спортом на свежем воздухе построено 13 workout площадок, 16 детских площадок, 2 футбольные, 2 баскетбольные и 2 скейт-площадок.

По общественному транспорту запущено 7 новых маршрутов, продлено 6 маршрутов и поставлено 109 новых остановочных комплексов. По работе над социальными объектами построено 3 новые школы, дополнительно проведен капитальный сейсмический ремонт 3 школ.

За короткий срок открыто 97 частных детских садов, введено в эксплуатацию 3 современных больших государственных детских сада. В районе введены в эксплуатацию 3 поликлиники и одна станция скорой медицинской помощи.

Что касается отдельных инфраструктурных вопросов, то всего в районе 348 улиц (289 км). Доля асфальтированных улиц на сегодняшний день составляет 68%. После завершения строительства инженерных сетей (водопровод, канализация) планируется асфальтирование всех улично-дорожных сетей. Проложены тротуары на 100 улицах, проведены арычные системы на 80 улицах, освещены 312 улиц. Только в этом году ведутся работы по укладке асфальта на 29 улицах.

На сегодняшний день эти два района расширяются и развиваются интенсивно. Строятся новые жилые кварталы, ежегодно тысячи семей празднуют новоселье, появляются новые инфраструктуры. Тем самым, отмечается значительный вклад в экономическое и социальное развитие города Алматы.



