Какие работы ведут на месте строительства будущей АЭС в Казахстане

Об этом в кулуарах Мажилиса 20 апреля 2026 года сообщил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов.

По его словам, в настоящее время определено место строительства будущей станции — Жамбылский район Алматинской области. На данной территории уже ведутся инженерно-изыскательские работы в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые были начаты в августе 2025 года.

Он также сообщил, что реализация проекта осуществляется совместно с российской государственной корпорацией «Росатом».

Кроме того, как отметил спикер, аналогичные подготовительные работы ведутся и по размещению второй атомной электростанции в том же регионе — Жамбылском районе Алматинской области.

Ранее в ведомстве сообщали, что продолжается проработка вопросов, связанных со строительством третьей и четвертой АЭС в стране.