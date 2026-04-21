    20:18, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Какие работы ведут на месте строительства будущей АЭС в Казахстане

    В Казахстане продолжаются подготовительные работы по реализации проекта строительства первой атомной электростанции (АЭС), передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Об этом в кулуарах Мажилиса 20 апреля 2026 года сообщил заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов.

    По его словам, в настоящее время определено место строительства будущей станции — Жамбылский район Алматинской области. На данной территории уже ведутся инженерно-изыскательские работы в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые были начаты в августе 2025 года.

    — В данном районе, согласно рекомендациям МАГАТЭ, ведутся работы по инженерным изысканиям, которые были начаты в августе 2025 года, — отметил Асет Махамбетов.

    Он также сообщил, что реализация проекта осуществляется совместно с российской государственной корпорацией «Росатом».

    Кроме того, как отметил спикер, аналогичные подготовительные работы ведутся и по размещению второй атомной электростанции в том же регионе — Жамбылском районе Алматинской области.

    Ранее в ведомстве сообщали, что продолжается проработка вопросов, связанных со строительством третьей и четвертой АЭС в стране.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
