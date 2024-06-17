Какие работы проводятся на месте лесного пожара в Аманкарагае Костанайской области

Санитарные работы, на территории сгоревшего леса в Аулиекольском районе Костанайской области продолжаются силами 11 областных лесных учреждений. Специалисты отводят лесосеки и проводят заготовку древесины, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, пожар в Аулиекольском районе Костанайской области произошел в 2022 году. Он стал одним из крупномасштабных в истории Казахстана. Огонь уничтожил 43 тыс. га леса. На сегодня, для стабилизации экосистемы проводится отвод лесосек.

Как сообщил на брифинге РСК главный специалист лесного хозяйства и растительного мира Ержан Сапарғали, весь отведенный объем древесины будет подаваться для включения в объемы рубок на 2024 год. На отводах лесосек на площадях гари работают 115 человек.

— Общая площадь отведенной гари составляет 9499,4 га или 29% от покрытой лесом площади, пройденной пожаром. Одновременно ведутся работы по заготовке древесины. По состоянию на июнь текущего года, на заготовке задействованы 80 бригад, 265 человек, 167 единиц техники, заготовлено 687 тыс м3 древесины на площади 5,4 тыс га, — отметил спикер.

Также во время брифинга было заявлено, что Управление природных ресурсов и регулирования природопользования приглашает к сотрудничеству юридических и физических лиц, обладающих необходимыми ресурсами для проводимых работ.

Накануне, костанайская студентка предложила научный подход по восстановлению леса после пожара в Аулиекольском районе.