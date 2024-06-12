Научный подход к восстановлению леса предложила студентка костанайского вуза

Юлия Приезжих – студентка 4 курса кафедры естественно-научных дисциплин Костанайского регионального университета им. А. Байтұрсынұлы. На республиканском конкурсе научно-исследовательских работ по образовательной программе «Биология» она представила свое исследование состояния пострадавшего леса в пожаре, который случился в сентябре 2022 года в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Работа девушки была признана лучшей. Студентка изучала вспышку массового размножения стволовых вредителей сосны после этого пожара.

- Тему я выбрала не случайно. Трагедия затронула и мою семью – у моей мамы сгорел дом в Аманкарагае. Да и в тот момент я выбирала тему для дипломной работы, поэтому все совпало, – рассказала студентка.

Идея научной работы заключается в мониторинге стволовых вредителей подвесными ловушками. Как пояснила Юлия, посредством данных мероприятий можно зафиксировать начало вспышки вредителей и в дальнейшем принять некоторые меры для улучшения санитарной обстановки леса.

- В моем случае это Аманкарагайский сосновый бор, который претерпел крупный пожар в 2022 году. Сосны пораженные низовым пожаром будут восстанавливаться, но на данный процесс могут повлиять насекомые, для которых такая пострадавшая сосна будет идеальным кормовым деревом. В наших силах помочь остаткам леса восстановиться быстрее, – пояснила девушка.

Исследования проводились около года. Юлия кропотливо работала над каждым этапом.

- Летом 2023 года я развесила ловушки для взрослых насекомых, затем уже осенью этого же года и весной 2024 я собирала личинки с подкорья. Также этой весной ловила насекомых энтомологическим сачком, – отметила спикер.

Научное предложение оценили - работа была признана лучшей на республиканском конкурсе. В научных исследованиях ей помогала доктор биологических наук, профессор Татьяна Брагина. В итоге из 40 работ, которые представили студенты 13 вузов, лучшим стал проект из Baitursynuly University.

Напомним, пожар в Аулиекольском районе Костанайской области, произошедший в 2022 году, стал одним из крупномасштабных в истории Казахстана. Он уничтожил 43 тыс га леса. По прогнозам экспертов, на восстановление погибшего леса и экосистемы региона понадобится 70-150 лет.

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