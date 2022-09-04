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    23:22, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Общая площадь лесного пожара в Костанайской области превысила 9 400 га

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Тушение крупного лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области продолжается. Сейчас все силы спасателей брошены на Аманкарагай, где горит жилой сектор. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал, что сейчас происходит на месте происшествия.

    «Сейчас продолжается тушение. Наиболее сложная обстановка в населенном пункте Аманкарагай. Там около 60 домов тушат. В результате перехода верхового пожара произошло возгорание жилого сектора, продолжается тушение, —сообщил министр. — Сейчас проводим эвакуацию из поселка Лесное, которое как раз на границе леса находится. Там около 60 домовладений, людей эвакуируем оттуда».

    Из жилых домов в Аманкарагае были эвакуированы 1000 человек. Эвакуированных размещают в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате. Эвакуированные обеспечены питанием.

    Общая площадь пожара на территории региона превысила 9 400 га.

    Ранее сообщалось, что 2 сентября 2022 года в 15:10 в 20 км от села Казанбасы на территории КГУ «Басаманское УЛХ» произошло загорание лесного массива.

    В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ». На данный момент продолжается тушение лесного пожара в Аулиекольском районе. Для этого привлечено три авиационных судна, население сел эвакуируют.

    Как сообщили в МЧС, в тушении пожара участвуют 235 человек личного состава, 32 единицы техники, три воздушных судна, три пожарных поезда.


    Теги:
    Пожар Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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