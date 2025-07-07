Какие проверки могут проводить налоговые органы в Казахстане

В соответствии со статьей 145 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налоговые проверки подразделяются на следующие виды:

периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска; внеплановые налоговые проверки.

Периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информации, по деятельности налогоплательщиков.

Основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа.

Внеплановыми налоговыми проверками являются проверки, осуществляемые по заявлениям, по жалобам, в связи с ликвидацией, по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК и так далее.

Также согласно статье 140 Налогового кодекса, налоговые проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.

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