Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Какие проекты реализуются в рамках Дорожной карты занятости в Туркестанской области

16 Августа 2020, 06:10
Какие проекты реализуются в рамках Дорожной карты занятости в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Новые рабочие места создаются в Туркестанской области в рамках программы «Дорожной карты занятости-2020». Соискателей работой обеспечивают центры занятости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Отметим, реализация программы находится на строгом контроле у руководства области. Кроме того, в рамках программы строится ряд крупных инфраструктурных объектов. В частности, в Сузакском районе реализуются 15 инфраструктурных проектов. В результате создано 83 новых рабочих места, через центры занятости трудоустроено 45 человек.

Также, по данным областного управления координации занятости и социальных программ, в рамках 8 инфраструктурных проектов на 90,7% выполнены строительно-ремонтные работы. В районе активно ведутся работы по благоустройству населенных пунктов, в том числе социально-культурных зданий и объектов инфраструктуры. К примеру, на 4,2 км автомобильных дорог установлено 103 светильника, отремонтировано и заасфальтировано 1 км дорог.

photo

Стоит отметить, при этом минимальная заработная плата занятых граждан составила 85 тыс. тенге. Кроме того, при реализации инфраструктурных проектов в рамках Дорожной карты подрядчики соблюдают все необходимые санитарно–эпидемиологические требования, работники обеспечены средствами индивидуальной безопасности.

Вместе с тем, по словам экспертов, запуск государственной программы «Дорожная карта занятости» является эффективной мерой по обеспечению занятости во время пандемии. Главная цель - недопущение безработицы и создание дополнительных рабочих мест.


Туркестанская область   Социальная поддержка   Акимат   Строительство   Занятость   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной