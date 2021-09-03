Какие проблемы волнуют сельских жителей, рассказала депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская рассказала, какие проблемы на сегодня волнуют граждан сельской местности, а также подняла проблему развития малых городов, комментируя Послание Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В летние месяцы наши депутаты выезжали в регионы. У каждого накопилось много запросов, вопросов которые ставят граждане. Очень много острых вопросов есть. Было прошлое Послание: что-то удалось реализовать, а какие-то моменты показали свои слабые точки. Думаю, что Послание этого года ответило на многие вопросы, которые поднимают граждане», - отметила Юлия Кучинская в ходе экспертного обсуждения в пресс-центре АО «МИА «Казинформ».

Депутат рассказала о своей поездке летом в Акмолинской области.

«Что волновало людей в сельской местности? Прежде всего - ветеринарная служба, развитие службы ветеринарии. В сельской местности люди плакали, потому что скот просто умирал от различных инфекций, а ветеринаров не хватало. Данный вопрос стоит очень остро и важно его поднимать. Если мы начинаем это говорить, значит мы будем двигаться в сторону решения этой проблемы. Важность Послания в том, что когда на высоком уровне обозначаются ключевые моменты, на что Правительство должно обратить внимание в ближайшей перспективе», - отметила Ю. Кучинская.

По словам депутата, сельских жителей волнует вопрос развития и личных подсобных хозяйств.

«Наша задача как депутатов - не только законодательно все это обеспечивать, а чтобы все было реализовано. Очень важным вопросом является развитие малых моногородов. Я была в Степногорске, Атбасаре. На самом деле очень печально смотреть, что есть предприятия, которые доживают свой век, есть предприятия, которые пустуют», - считает спикер.

«Все вопросы, которые поднял Касым-Жомарт Токаев, очень важны. Мы реализовывали ни одну программу по развитию моно и малых городов, но, к сожалению, экономика и инфраструктура этих городов не в самом лучшем состоянии. А там проживают свыше миллиона граждан», - заключила депутат Мажилиса.

Отметим, что в пресс-центре АО «МИА «Казинформ» проходит экспертное обсуждение основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученное 1 сентября 2021 года.

В обсуждении принимают участие депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.