Какие преимущества есть у волонтеров в Астане

По словам руководителя городского волонтерского штаба «Astana Jastary» Чингиза Тлеулина, сегодня к волонтерским инициативам все активнее подключаются предприятия. Во многом такие тенденции определяются позицией руководителей, формирующих внутри своих организаций культуру участия и поддержки благотворительных проектов.

— На текущий момент к волонтерскому движению подключается много производственников, то есть предприятий. В идеологии первых руководителей заложено поощрять струдников за волонтерскую деятельность. Волонтерство — не работа, это стиль жизни и образ мыслей. И подобные положительные инициативы необходимо постоянно поддерживать, максимально организовывать для сотрудников все условия, — отметил Чингиз Тлеулин.

Отдельно спикер остановился на пользе волонтерства для школьников, подчеркнув, что оно дает не только социальный опыт, но и практические навыки.

— На сегодняшний день волонтерство — это навыки кросс-культурной коммуникации. Столичные школьники-волонтеры имеют доступ к большому количеству международных мероприятий — это практика языка, причастность к крупным событиям, в том числе мирового уровня. Все это отмечается сертификатами, наградами. И зачастую это даже влияет на карьеру, работодатели замечают активность и в будущем приглашают таких ребят на работу, — пояснил Тлеулин.

Ранее сообщалось, что заслуги волонтеров будут учитываться при поступлении на госслужбу в Казахстане. Также были названы самые популярные среди волонтеров Астаны мероприятия.