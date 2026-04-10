Названы самые популярные среди волонтеров Астаны мероприятия

О тенденциях в волонтерской сфере рассказал журналистам на брифинге руководитель городского волонтерского штаба «Astana Jastary» Чингиз Тлеулин. По его словам, специфика столицы связана с высокой концентрацией событий разного уровня, что напрямую влияет на востребованность среди волонтеров.

— Если брать специфику столицы, то, конечно, у нас очень сильно развито ивент-волонтерство. Это связано с тем, что в городе проходит, пожалуй, самое большое количество мероприятий по Казахстану — международные, республиканские, городские. В среднем это до 150 мероприятий в год. И везде требуются волонтеры — будь то спортивные события или концерты, в том числе с участием мировых звезд, — отметил Чингиз Тлеулин.

Также в Астане активно развиваются социальные направления — помощь уязвимым категориям населения, участие в поиске без вести пропавших и поддержка бездомных животных.

— Так как мы мегаполис, у нас очень сильно развиты волонтерские направления, такие как поиск без вести пропавших людей, защита бездомных животных, социальная помощь, — пояснил спикер.

Отдельным направлением остается образовательное волонтерство, в рамках которого школьники и выпускники помогают другим учащимся в подготовке к экзаменам.

— Зачастую это еще и образовательное волонтерство, когда ребята с хорошей успеваемостью на безвозмездной основе помогают другим — становятся менторами и подготавливают к экзаменам, — добавил Тлеулин.

