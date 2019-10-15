Какие поручения Президента учтут в строящемся для малообеспеченных семей и молодежи доме столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До начала рабочего дня аким столицы Алтай Кульгинов посетил строящийся многоэтажный жилой комплекс, предназначенный для работающей молодежи – в год Молодежи, объявленный Елбасы; для малообеспеченных многодетных семей и жильцов аварийных домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы акцентировал внимание на необходимости увеличения темпов ввода жилья и объема строительных работ.
Для реализации поручения президента о «шаговой доступности» учреждений, в жилом комплексе на первом этаже будут расположены реабилитационный центр для детей с особыми потребностями, поликлиника для жителей всего района, на втором этаже – мини-центр для детей (детский сад) и для обеспечения безопасности – опорный пункт полиции.
Жилой комплекс со встроенными помещениями и двухуровневным паркингом расположен в районе пересечения ул. А.Жангелдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова (район старого рынка) и состоит из 1472 квартир. Ввести ЖК в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Аким города А.Кульгинов отметил, что по поручению Главы государства необходимо усилить в строительных нормах конкретные параметры безопасности для предотвращения падения детей из окон; также необходимо своевременно подключить дом к инженерным сетям и завершить благоустройство дворовых территорий.
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