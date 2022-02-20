Какие поправки внесены в земельное законодательство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие преобразования ожидаются в сфере сельского хозяйства Казахстана, какие изменения произойдут в системе государственной поддержки отрасли, что является одним из главных новшеств новой системы субсидирования АПК и как будет решаться вопрос с пастбищами, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства, по поручению Главы государства подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли, которые будут направлены, прежде всего, на упрощение ее механизмов и оптимизацию направлений, обеспечение равной доступности для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Также вводится норма, согласно которой, получатели субсидии в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей.

Предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан. В настоящее время состоялось четыре заседания рабочей группы.

«По итогам рабочих групп поступило большое количество предложений и замечаний к новой системе субсидирования АПК от регионов, отраслевых союзов и ассоциаций, членов рабочей группы, которые систематизируются и при их обоснованности будут учтены при доработке системы субсидирования. По итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в Правительство», - сообщил на заседании Правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что одним из главных новшеств новой системы субсидирования будет перевод ее на цифровой формат. В настоящее время завершается разработка единой государственной информационной системы субсидирования. Ее основным функционалом будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий, и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок.

«В отличие от системы «Колдау» новая система будет бесплатной для фермеров и интегрирована со всеми основными государственными базами данных. Все действия системы будут автоматизированы, что позволит до минимума свести коррупционных риски при распределении и выдаче субсидий. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области», - пояснил Ербол Карашукеев.

В МСХ заверили, что в целях своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ текущего года Министерством принимаются все необходимые меры.

Создан оперативный штаб в Министерстве по координации работы по проведению весеннего сева в регионах.

Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса на льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей через программу «Кен дала» выделено 70 млрд. тенге, а через программу форвардного закупа Продкорпорации направляется 80 млрд. тенге, что в 2 раза превышает уровень прошлого года. По этим программам прием заявок уже начался.

«Прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. В этой связи, в целях поддержки фермеров просим рассмотреть возможность увеличения бюджетного кредита на весенне-полевые работы дополнительно на 70 млрд. тенге при уточнении республиканского бюджета», - добавил Ербол Карашукеев.

В ведомстве сообщили и о работе по решению вопросов по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом.

Согласно предоставленным данным, на проведение весенне-полевых работ выделен ГСМ в объеме 400 тыс. тонн по цене на 15% ниже рыночной.

Достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей аграриев.

На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 млрд. тенге.

В целом, по данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн. га, что на 13,5 тыс. га больше уровня 2021 года.

Подготовка к весенне-полевым работам идет в плановом режиме.

В целях решения вопроса обеспечения пастбищными угодьями населения Министерством на постоянной основе принимаются меры по возврату неиспользуемых земель в государственную собственность.

С 1 января 2021 года повсеместно внедрен космический мониторинг использования сельхозземель. По предварительным результатам космомониторинга по всей республике выявлено 22,4 млн. гектар сельхозземель, в том числе 1,1 млн. гектар пашни и 21,3 млн. гектар пастбищ, из них возвращено в государственную собственность 3,2 млн. гектар, из них 3 млн. гектар пастбищ и 223 тыс. гектар пашни.

Кроме того, приняты поправки в земельное законодательство в части сокращения этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель (с 2 лет до 1 года) и автоматизации процесса бесконтактного контроля с применением метода космомониторинга.

Также, в целях создания экономического понуждения к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель нерадивыми землепользователями в Налоговом кодексе предусмотрено кратное увеличение ставки налога с 10 до 20 раз на неиспользуемые сельхозземли.

Вопрос обеспечения скота населения пастбищами также планируется решать через кооперирование ЛПХ и предоставления таким кооперативам земельных угодий из земель запаса и резервного земельного фонда.

«В настоящее время нами разработан и внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан проект закона «О личном подсобном хозяйстве», где все эти моменты нашли свое отражение. В целях определения предельных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения на уровне Правительства Республики Казахстан создается специальная рабочая группа с участием государственных органов, экспертов и научных институтов. Максимальные размеры сельхозземель в разрезе районов (городов), областей предлагается утвердить после разработки планов земельно-хозяйственного устройства административно-территориальных единиц на сельхозземли и земли других категорий с учетом зонирования земель (по аналогии Генеральных планов населенных пунктов) и принятия совместных решений представительных и исполнительных органов. В целом предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения будут утверждены до 1 мая 2022 года», - заключил Ербол Карашукеев.