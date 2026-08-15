Какие песни Шамши остаются популярными: казахстанцы устроили музыкальный челлендж

15 августа исполняется 96 лет со дня рождения выдающегося казахского композитора Шамши Калдаякова. В честь этой даты по всей стране запустили музыкальный челлендж с исполнением его известных песен, передает корреспондент агентства Kazinform.

К акции присоединились более 110 музыкантов, творческих коллективов и активистов из области Ұлытау, Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской и других областей страны.

Участники исполняли произведения композитора а капелла и на музыкальных инструментах, публиковали видео в социальных сетях и передавали эстафету другим исполнителям.

Одной из самых часто звучавших композиций стала знаменитая «Арыс жағасында». Свои версии песни представили профессиональные артисты и любительские коллективы из разных регионов страны.

На баяне «Арыс жағасында» сыграла артистка Кызылординского областного музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова Аягоз Дуйсенкызы.

К челленджу присоединился и ансамбль бабушек «Ақ пейіл» при Жаркаинском районном доме культуры Акмолинской области. Участницы спели песню под аккомпанемент баяна.

На гитаре «Арыс жағасында» исполнил артист Дома культуры «Жаңа Майқұдық» Караганды.

Прозвучала в челлендже и «Бақыт құшағында» — песня Шамши Калдаякова, которая в последнее время вновь набирает популярность.

Свою инструментальную версию на фортепиано представил артист Туркестанского областного музыкально-драматического театра имени Райымбека Сейтметова.

Участники челленджа исполнили и «Кешікпей келем деп ең» — одну из известных песен Шәмші Қалдаяқова на стихи Мұхтара Шаханова.

Еще одним произведением, к которому неоднократно обращались участники, стала песня «Теріскей». Шәмші Қалдаяқов посвятил ее Созакскому краю, а впоследствии композиция стала гимном Созакского района Туркестанской области. В рамках челленджа ее, в частности, исполнил на баяне житель области Улытау, участник из Туркестанской области и другие.

Среди выбранных участниками произведений была и лирическая песня «Әнім сен едің», слова к которой написал поэт Туманбай Молдагалиев. По воспоминаниям самого поэта, песня родилась во время одной из встреч с Шәмші Қалдаяқовым в Алматы.

Шәмші Қалдаяқов родился 15 августа 1930 года. Композитора называют «королем казахского вальса». В 1956 году он написал песню «Менің Қазақстаным», которая спустя полвека стала Государственным гимном Казахстана.

Среди других известных произведений композитора — «Ана туралы жыр», «Ақ бантик», «Қайықта», «Сыған серенадасы», «Сыр сұлуы», «Кешікпей келем деп ең», «Қуаныш вальсі», «Ақ ерке — Ақ Жайық», «Бақыт құшағында», «Қуаныш вальсі», «Арыс жағасында», «Дүнген қызы», «Қайдасың» и многие другие.

Спустя десятилетия песни Шәмші Қалдаяқова продолжают жить прежде всего среди самих казахстанцев. Их поют люди разных поколений на семейных праздниках и застольях, во дворах и на улицах, исполняют на больших концертных сценах. Его музыка звучит в кино и получает новые интерпретации современных артистов. Многие композиции знают и подхватывают не только представители старшего поколения, но и молодежь.

Композитор удостоен звания Народного артиста Казахстана и «Қазақстанның Еңбек Ері».

Ранее в день рождения композитора его песни прозвучали и на улицах Астаны. Артисты Музыкального театра юного зрителя устроили выступление на улице Шамши Калдаякова, исполнив «Арыс жағасында», «Сағынышым менің», «Бақыт құшағында», «Ана туралы жыр», «Құшақ жайған қандай адам», «Жан құрбым» и «Қайықта».

Также в этот день в Усть-Каменогорске открыли выставку памяти композитора в Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее.