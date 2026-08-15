Памяти Шамши Калдаякова: выставку открыли в Усть-Каменогорске

15 августа — день рождения выдающегося деятеля казахского музыкального искусства, известного композитора, которого по праву называют «королем казахского вальса», Шамши Калдаякова, передает агентство Kazinform.

В связи с этой памятной датой в Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее в Усть-Каменогорске была организована выставка, посвященная жизни и творчеству композитора.

Фото: акимат ВКО

Главная цель культурного мероприятия — широкая популяризация творческого наследия Шамши Калдаякова, внесшего огромный вклад в развитие казахской песенной культуры, воспитание у молодого поколения уважения к национальному искусству и повышение интереса к казахской музыке через мелодии, близкие сердцу каждого слушателя.

Фото: акимат ВКО

В экспозиции представлены ценные материалы, рассказывающие о жизни и творческом пути композитора. Посетители смогли ознакомиться со сборниками песен и нотами, книгами, периодическими изданиями и другими историко-познавательными материалами, связанными с творчеством Шамши Калдаякова.

Особую часть выставки занимает экспозиция «Комната Шәмши», воссоздающая творческую атмосферу, в которой жил и работал композитор. Также на информационных стендах представлены сведения о жизненном пути Шамши Калдаякова, основных этапах его творчества и особом месте в истории казахского музыкального искусства.

Фото: акимат ВКО

В рамках выставки состоялась музыкальная программа. Группа «Айсер» исполнила известные песни Шамши Калдаякова, которые давно завоевали любовь народа. Звучание его мелодий создало особую атмосферу и ещё раз подчеркнуло непреходящую ценность творческого наследия композитора.

Посетители выставки познакомились с богатым творческим наследием Шамши Калдаякова и смогли вновь окунуться в мир прекрасной казахской музыки.

Песни Шамши — часть духовного наследия нашего народа. Его произведения с годами не теряют своей актуальности и продолжают жить в сердцах людей, передаваясь из поколения в поколение и занимая достойное место в золотом фонде казахской музыки.