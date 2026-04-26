Какие парки и набережные благоустроят в Алматы в 2026 году

Среди ключевых проектов – Парк Первого Президента, участки реки Есентай, обновление Рощи Баума.

Всего по состоянию на 2025 год в Алматы было зарегистривровано 12 парков, 141 сквер, 31 пешеходная зона, 21 бульвар, 326 зеленых зон и 11 набережных. Общая площадь зеленых территорий составляет 977 гектаров.

На запрос агентства в управлении развития общественных пространств города уточнили, что ведомство осуществляет руководство в сфере формирования общественных пространств города через развитие парков, скверов и фонтанного хозяйства на территории Алматы.

Что благоустроят в Алматы

В одном из крупнейших районов Бостандыкском районе города запланировано сразу несколько проектов:

Строительство общественного пространства севернее парка «Южный» с формированием непрерывной пешеходной связи с парком «Атакент». Готовность объекта составляет около 90%, сумма работ — 944,5 млн тенге.

Капитальный ремонт участков реки Есентай от проспекта Аль-Фараби до проспекта Рыскулова с благоустройством набережной — уже выполнено около 1,2 км. Общая сумма работ — около 11 млрд тенге, финансирование также частное.

Капитальный ремонт Аллеи Геологов (пересечение улиц Байтурсынова и Сатпаева). Готовность проекта составляет 91%. Стоимость — 889 млн тенге.

Благоустройство современного общественного пространства для активного отдыха «Flow Park». Проект завершат в мае 2026 года, частных инвестиции составляют около 3 млрд тенге.

Комплексная реконструкция Парк Первого Президента. Ведется корректировка ПСД, производится за счет частных инвестиций. Завершение запланировано на декабрь 2026 года.

Отметим, реконструкция будет проводиться поэтапно без полного закрытия всей территории. В первую очередь временно ограничат доступ к южной части парка, где начнутся основные работы, тогда как остальная территория — от центральной зоны до входной арки — останется открытой.

В Турксибском районе ведется масштабное обновление Рощи Баума.

— Реализуется проект по капитальному ремонту и восстановлению территории Рощи имени Баума с сохранением природного ландшафта и функциональным зонированием. Срок завершения — июнь 2026 года. Сумма работ составляет 4,756 млрд тенге за счет частных инвестиций, — сообщили в управлении.

Появятся ли новые парки

Также в городе планируют новые общественные пространства.

— В 2026 году запланирована разработка проектной документации по созданию нового общественного пространства в Наурызбайском районе на пересечении проспектов Абая и Алатау. Работа по формированию перечня объектов благоустройства на 2026 год продолжается, — уточнили в ведомстве.

В управлении отметили, все проекты направлены на развитие городской среды и создание комфортных общественных пространств для жителей и гостей мегаполиса.

Ранее сообщалось, что в Медеуском районе Алматы в 2026 году благоустроят свыше 30 общественных пространств. Планируется развитие территории парка «Медеу».

Проект предусматривает создание пешеходного маршрута протяженностью 6 километров, а также обустройство зон отдыха и общественных пространств с развитием ключевых точек притяжения.

Также мы рассказали, новый парк планируется построить и в Алатауском районе. Он разместится в микрорайоне «Дарабоз» вдоль улицы Бауыржана Момышулы. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. В случае выделения средств строительно-монтажные работы будут проведены в 2026–2027 годах.