Новый маршрут в парке «Медеу» создадут в Алматы

Медеуский район остается одним из ключевых туристических центров города. В 2025 году район посетили порядка 649 тысяч человек.

По данным акима района Еркебулана Оразалина, одним из успешных примеров стал проект «Терренкур», реализованный в прошлом году. Сегодня это одно из популярных мест отдыха горожан, где ежедневно наблюдается высокий поток посетителей.

— С учетом этого опыта в текущем году планируется развитие территории парка «Медеу». Проект предусматривает создание пешеходного маршрута протяженностью 6 километров, а также обустройство зон отдыха и общественных пространств с развитием ключевых точек притяжения, — сказал Еркебулан Оразалин на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Фото: акимат Алматы

Параллельно запланировано обновление улиц Жолдасбекова и Мендикулова с обустройством пешеходных зон, озеленением и созданием комфортных общественных пространств. Также будет реализован проект по обновлению улицы Зенкова на участке от улицы Гоголя до улицы Макатаева протяженностью 450 метров. Здесь появится пешеходная зона с кафе и местами для отдыха.

В рамках программы «Бюджет народного участия» в 2026 году предусмотрена реализация 31 проекта. В их числе — благоустройство 10 дворов, обновление 8 общественных пространств и установка 13 систем автополива.

По словам акима района, эти проекты повысят комфорт городской среды и увеличат привлекательность района для жителей и туристов.

