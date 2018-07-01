Какие овощи подешевели в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По сравнению с прошлым месяцем цены на капусту снизились на 38%, картофель - на 14%, лук - на 6,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Сотрудники управления по инвестициям и развитию предпринимательства постоянно проводят мониторинг цен.
Так, в сравнении с прошлым месяцем, капуста подешевела на 38%, картофель - на 14%, лук - на 6,3%. Цены на сахар снизились на 0,4%.
«Снижение цен отмечается главным образом за счет сбора нового урожая. Почти в два раза снизилась оптовая цена на картофель, лук и капусту», - говорится в официальном сообщении.
В ведомстве добавили, что из стабилизационного фонда с начала года реализовано 300 тонн картофеля, 339 тонн сахара, 254 тонн риса, 260 тонн гречневой крупы.
Помимо этого, эксперты не исключают снижения цен по остальным позициям.
С июня, согласно разработанному графику, проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Так, проведены 3 ярмарки с участием Туркестанской и Карагандинской областей, реализовано свыше 900 тонн продукции, прежде всего это мясная и молочная продукция, овощи и фрукты.
4 и 5 августа состоится ярмарка Жамбылской области.
- В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция
- Сборная Астаны примет участие в парашютном фестивале в России
- Установлены границы Туркестанской области
- Пресс-секретарем Премьер-Министра РК назначена Зарина Нурланова
- Астана соберет лучших в мировом хоровом искусстве
- Книгу о Денисе Тене можно прочитать в электронном формате
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана