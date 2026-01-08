01:31, 08 Январь 2026 | GMT +5
Какие организации в Астане пройдут государственный аудит в 2026 году
Акимат Астаны опубликовал список государственных организаций, которые пройдут аудит в 2026 году, передает агентство Kazinform.
Проверка в основном охватит деятельность учреждений за период с 2021 по 2025 годы. Аудит проверит эффективность использования бюджетных средств и государственных активов.
Общая сумма бюджетных средств и активов, которые подлежат проверке, составит 12,56 млрд тенге.
В числе объектов аудита:
- Коммунальное государственное учреждение «Астана-Жарнама»;
- Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад № 81 «Әсемгүл»;
- Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр изучения религий»;
- Коммунальное государственное учреждение «Кабинет психолого-педагогической коррекции № 2»;
- Коммунальное государственное учреждение «Реабилитационный центр № 1»;
- Государственное коммунальное казенное предприятие «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;
- Коммунальное государственное учреждение «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах»;
- Коммунальное государственное учреждение «Санаторный ясли-сад № 28 «Жұлдыз»;
- Коммунальное государственное учреждение «Центр ресоциализации «Демеу».
Как сообщалось ранее, госаудит выявил финансовые нарушения на 566 млн тенге в Центре электронных финансов.