    01:31, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Какие организации в Астане пройдут государственный аудит в 2026 году

    Акимат Астаны опубликовал список государственных организаций, которые пройдут аудит в 2026 году, передает агентство Kazinform.

    аудит
    Фото: freepik

    Проверка в основном охватит деятельность учреждений за период с 2021 по 2025 годы. Аудит проверит эффективность использования бюджетных средств и государственных активов.

    Общая сумма бюджетных средств и активов, которые подлежат проверке, составит 12,56 млрд тенге.

    В числе объектов аудита:

    • Коммунальное государственное учреждение «Астана-Жарнама»; 
    • Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад № 81 «Әсемгүл»; 
    • Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр изучения религий»; 
    • Коммунальное государственное учреждение «Кабинет психолого-педагогической коррекции № 2»; 
    • Коммунальное государственное учреждение «Реабилитационный центр № 1»; 
    • Государственное коммунальное казенное предприятие «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»; 
    • Коммунальное государственное учреждение «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах»; 
    • Коммунальное государственное учреждение «Санаторный ясли-сад № 28 «Жұлдыз»; 
    • Коммунальное государственное учреждение «Центр ресоциализации «Демеу».

    Как сообщалось ранее, госаудит выявил финансовые нарушения на 566 млн тенге в Центре электронных финансов.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
