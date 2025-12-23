Госаудит выявил финансовые нарушения на 566 млн тенге в Центре электронных финансов

АО «Центр электронных финансов» — подведомственная организация Министерства финансов РК. Центр является ключевым оператором, который участвует в процессе внедрения цифровых решений в управление бюджетными ресурсами. Современные технологии позволяют непрерывно мониторить финансовые потоки, минимизировать человеческий фактор и получать аналитическую основу для принятия управленческих решений.

Аудит, проведенный ВАП, выявил ряд недостатков и проблемных вопросов, требующих внимания и принятия мер по их устранению. Так, имеются пробелы в стратегическом управлении: отчетность об исполнении планов развития за 2023–2024 годы отсутствует, отдельные показатели не достигаются, мероприятия службы внутреннего аудита реализуются либо не в полной мере, либо с нарушением сроков.

Работа ЦЭФ в качестве интегратора бюджетного процесса оценивается удовлетворительно, однако внутренние нормативные документы организации не актуализированы, что может ограничивать эффективность проводимой работы.

Имеются факты применения со стороны ЦЭФ различных подходов при расчете стоимости услуг. Аудиторы требуют провести экспертизу цен и внедрить раздельный учет работ и услуг, чтобы снизить риски некорректного ценообразования.

В ходе проверки большое внимание было уделено вопросам обеспечения информационной безопасности. Информсистемы, находящиеся на сопровождении, в доверительном управлении, а также ИС «Электронные коммерческие закупки», имеют нарушения основных требований информационной безопасности.

Отдельные информсистемы сегодня также используются в полноценном рабочем режиме, хотя формально они еще находятся на стадии опытной эксплуатации.

Помимо этого, имеются условия для несанкционированного вмешательства в работу ряда действующих цифровых систем.

Аудитом выявлено свыше 600 случаев внесения технических изменений в информсистему «Электронные госзакупки». К примеру, вносились изменения, отключающие проверку опыта и разрешительных документов. Подходы ЦЭФ в этом направлении требуют совершенствования и усиления контроля. Для качественного и безопасного функционирования информсистем Министерству финансов необходимо уделять больше внимания деятельности ЦЭФ.

В целом по итогам аудита установлено финансовых нарушений на 566 млн тенге. Неэффективное планирование и использование средств составило 13,5 млрд тенге. По всем проблемным вопросам ВАП выработаны необходимые рекомендации и поручения. Их исполнение будет находиться на контроле до полного завершения.

