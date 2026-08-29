Какие олимпиады дают шанс школьникам на стипендию «Болашак»

С 2026 года победители и призеры ряда международных олимпиад и конкурсов получили возможность претендовать на международную стипендию «Болашак» для обучения в бакалавриате. Об этом напомнили в ходе онлайн-встречи с талантливой молодежью, передает Kazinform со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Право на получение стипендии предоставляется победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей. Перечень соревнований определяется Республиканской комиссией.

В список вошли международные олимпиады по:

математике;

физике;

химии;

биологии;

географии;

информатике;

лингвистике.

Кроме того, возможность претендовать на «Болашак» получили победители и призеры международных конкурсов научных проектов ISEF Regeneron и FIRST Global Challenge.

Таким образом, начиная с 2026 года, успешное выступление на этих международных интеллектуальных и научных соревнованиях может стать одним из оснований для получения стипендии «Болашак» и обучения в бакалавриате.

В рамках онлайн-встречи председатель правления АО «Центр международных программ» Абай Рахмет поздравил участников с высокими достижениями и отметил важность образования, науки и постоянного стремления к знаниям.

Заместитель председателя правления Центра Алмасбек Жанабылов представил участникам условия обучения по программе «Болашак» в бакалавриате, рассказал о необходимых документах и основных этапах конкурсного отбора.

Во встрече также приняли участие представители Республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства просвещения РК и сотрудники АО «Центр международных программ».

Отмечается, что поддержка талантливой молодежи и создание возможностей для развития ее интеллектуального и профессионального потенциала остаются одним из приоритетных направлений государственной политики.

Ранее сообщалось, что 232 казахстанца стали обладателями стипендии «Болашак».