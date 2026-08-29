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    Какие олимпиады дают шанс школьникам на стипендию «Болашак»

    С 2026 года победители и призеры ряда международных олимпиад и конкурсов получили возможность претендовать на международную стипендию «Болашак» для обучения в бакалавриате. Об этом напомнили в ходе онлайн-встречи с талантливой молодежью, передает Kazinform со ссылкой на АО «Центр международных программ».

    Какие олимпиады дают шанс на «Болашак»: список расширили с 2026 года
    Фото: АО «Центр международных программ».

    Право на получение стипендии предоставляется победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей. Перечень соревнований определяется Республиканской комиссией.

    В список вошли международные олимпиады по:

    • математике;
    • физике;
    • химии;
    • биологии;
    • географии;
    • информатике;
    • лингвистике.

    Кроме того, возможность претендовать на «Болашак» получили победители и призеры международных конкурсов научных проектов ISEF Regeneron и FIRST Global Challenge.

    Таким образом, начиная с 2026 года, успешное выступление на этих международных интеллектуальных и научных соревнованиях может стать одним из оснований для получения стипендии «Болашак» и обучения в бакалавриате.

    В рамках онлайн-встречи председатель правления АО «Центр международных программ» Абай Рахмет поздравил участников с высокими достижениями и отметил важность образования, науки и постоянного стремления к знаниям.

    Заместитель председателя правления Центра Алмасбек Жанабылов представил участникам условия обучения по программе «Болашак» в бакалавриате, рассказал о необходимых документах и основных этапах конкурсного отбора.

    Во встрече также приняли участие представители Республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства просвещения РК и сотрудники АО «Центр международных программ».

    Отмечается, что поддержка талантливой молодежи и создание возможностей для развития ее интеллектуального и профессионального потенциала остаются одним из приоритетных направлений государственной политики.

    Ранее сообщалось, что 232 казахстанца стали обладателями стипендии «Болашак».

    Вузы Интеллектуальная нация Образование Болашак школа
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор