Робототехники Казахстана нацелились на пятую победу: названа сборная FIRST Global Challenge 2026

В Астане завершился национальный этап международного чемпионата по робототехнике FIRST Global Challenge 2026. По итогам соревнований сформирована сборная Казахстана, которая представит страну на мировом чемпионате в Инчхоне (Республика Корея), передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Право защищать честь Казахстана получили пять школьников — учащиеся специализированного лицея №92 имени Махатмы Ганди и гимназии №159 имени Ыбырая Алтынсарина города Алматы.

Фото: Министерство просвещения РК.

В состав национальной команды вошли:

Абдулла Арнұр Нұрланұлы;

Бердали Аспандияр Хамитұлы;

Серік Нұртас Ерболұлы;

Ендібай Ерасыл Ділмұрадұлы;

Мақсұт Хусейн Асетұлы.

Национальный отбор прошел 24–26 августа на базе Казахского национального университета спорта в Астане. В соревнованиях приняли участие около 40 команд из регионов Казахстана, а также гостевые команды из Узбекистана.

Фото: Министерство просвещения РК.

В этом году чемпионат проходит под темой Igniting Innovation. Участникам необходимо разрабатывать инженерные и технологические решения, направленные на предотвращение лесных пожаров, снижение их последствий и восстановление пострадавших территорий. Школьники также демонстрируют навыки программирования, инженерного мышления и командной работы.

Мировой чемпионат FIRST Global Challenge 2026 состоится 7–10 октября в Инчхоне, Республика Корея. В соревнованиях примут участие школьники более чем из 190 стран мира.

Фото: Министерство просвещения РК.

С 2026 года FIRST Global Challenge включен в перечень международных конкурсов научных проектов, победители и призеры которых могут претендовать на международную стипендию «Болашак» по категории «бакалавриат».

Напомним, для Казахстана участие в чемпионате имеет особое значение. Национальная сборная страны становилась победителем FIRST Global Challenge четыре года подряд — с 2022 по 2025 год.

Четыре победы подряд на Всемирном чемпионате (Женева-2022, Сингапур-2023, Греция-2024, Панама-2025) делают Казахстан абсолютным мировым лидером в международной STEM-образовательной арене. Этот результат не имеет аналогов в истории FGC.