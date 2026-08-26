232 казахстанца стали обладателями стипендии «Болашак»

Руководитель Администрации Президента провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Под председательством Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Романа Скляра состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

По итогам конкурса Республиканской комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 232 гражданам Казахстана. В среднем конкурс составил более 5 претендентов на одно место, что свидетельствует о сохраняющемся высоком интересе к программе и конкурентном характере отбора.

Из числа новых стипендиатов 179 человек будут обучаться в магистратуре, 12 — в докторантуре, 1 — по программе бакалавриата, еще 40 казахстанцев пройдут профессиональные стажировки в зарубежных организациях.

Кроме того, 33 казахстанцам будут выделены стипендии на научные стажировки в ведущих зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах. Программа направлена на повышение квалификации отечественных ученых, освоение современных методов исследований и развитие международного научного сотрудничества.

По итогам заседания Руководитель Администрации Президента Роман Скляр дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии «Болашак».

Ранее завершился конкурс по международной стипендии «Болашак» и программе «Научные стажировки», открывающим для казахстанцев возможности обучения и профессионального развития в ведущих университетах и научных центрах мира.