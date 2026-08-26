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    232 казахстанца стали обладателями стипендии «Болашак»

    Руководитель Администрации Президента провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Болашақ
    Коллаж: Canva

    Под председательством Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Романа Скляра состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

    По итогам конкурса Республиканской комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 232 гражданам Казахстана. В среднем конкурс составил более 5 претендентов на одно место, что свидетельствует о сохраняющемся высоком интересе к программе и конкурентном характере отбора.

    Из числа новых стипендиатов 179 человек будут обучаться в магистратуре, 12 — в докторантуре, 1 — по программе бакалавриата, еще 40 казахстанцев пройдут профессиональные стажировки в зарубежных организациях.

    Кроме того, 33 казахстанцам будут выделены стипендии на научные стажировки в ведущих зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах. Программа направлена на повышение квалификации отечественных ученых, освоение современных методов исследований и развитие международного научного сотрудничества.

    По итогам заседания Руководитель Администрации Президента Роман Скляр дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии «Болашак».

    Ранее завершился конкурс по международной стипендии «Болашак» и программе «Научные стажировки», открывающим для казахстанцев возможности обучения и профессионального развития в ведущих университетах и научных центрах мира.

    Роман Скляр Образование Администрация Президента РК Стипендии Болашак
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор