Какие новые спортобъекты появятся в Казахстане в этом году
В Казахстане продолжается масштабное строительство спортивных объектов. Какие из них достроят до конца года, рассказали в Министерстве туризма и спорта в ответ на официальный запрос Kazinform.
По данным на 2025 год, в стране функционирует более 25 725 спортивных объектов, из них 13 047 расположены в сельской местности. Вопрос строительства решается через государственные и частные инвестиции, а также механизм государственно-частного партнерства.
В Минспорта отмечают, что для сельских жителей создаются быстровозводимые спортплощадки, проводится работа по открытию филиалов ДЮСШ и секций на базе школ и домов культуры.
В регионах также действует программа по модернизации и адаптации школьных спортзалов для занятий граждан в вечернее время.
Кроме того, ежегодно строятся новые спортивные комплексы, стадионы, универсальные залы и площадки во дворах. До конца 2025 года планируется закончить строительство:
- Национального университета в г. Астана;
- Гребного канала в г. Туркестан;
- Многофункционального стадиона в г. Кызылорда.
Ранее мы рассказывали, что всего с начала года введено в эксплуатацию 32 спортивных объекта.