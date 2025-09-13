РУ
    16:00, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Какие новые спортобъекты появятся в Казахстане в этом году

    В Казахстане продолжается масштабное строительство спортивных объектов. Какие из них достроят до конца года, рассказали в Министерстве туризма и спорта в ответ на официальный запрос Kazinform.

    строительства нового стадиона в Кызылорде
    Фото: Мажилис

    ⁠По данным на 2025 год, в стране функционирует более 25 725 спортивных объектов, из них 13 047 расположены в сельской местности. Вопрос строительства решается через государственные и частные инвестиции, а также механизм государственно-частного партнерства.

    В Минспорта отмечают, что для сельских жителей создаются быстровозводимые спортплощадки, проводится работа по открытию филиалов ДЮСШ и секций на базе школ и домов культуры.

    В регионах также действует программа по модернизации и адаптации школьных спортзалов для занятий граждан в вечернее время.

    Кроме того, ежегодно строятся новые спортивные комплексы, стадионы, универсальные залы и площадки во дворах. До конца 2025 года планируется закончить строительство:

    - Национального университета в г. Астана;
    - Гребного канала в г. Туркестан;
    - Многофункционального стадиона в г. Кызылорда.

    Ранее мы рассказывали, что всего с начала года введено в эксплуатацию 32 спортивных объекта.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
