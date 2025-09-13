Какие новые спортобъекты появятся в Казахстане в этом году

⁠По данным на 2025 год, в стране функционирует более 25 725 спортивных объектов, из них 13 047 расположены в сельской местности. Вопрос строительства решается через государственные и частные инвестиции, а также механизм государственно-частного партнерства.

В Минспорта отмечают, что для сельских жителей создаются быстровозводимые спортплощадки, проводится работа по открытию филиалов ДЮСШ и секций на базе школ и домов культуры.

В регионах также действует программа по модернизации и адаптации школьных спортзалов для занятий граждан в вечернее время.

Кроме того, ежегодно строятся новые спортивные комплексы, стадионы, универсальные залы и площадки во дворах. До конца 2025 года планируется закончить строительство:



- Национального университета в г. Астана;

- Гребного канала в г. Туркестан;

- Многофункционального стадиона в г. Кызылорда.



Ранее мы рассказывали, что всего с начала года введено в эксплуатацию 32 спортивных объекта.



