Какие населённые пункты газифицируют в Алматинской области

По информации главы Правительства, Министерством энергетики на газификацию Алматинской области в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 9,3 млрд тенге.

- В результате к газу будут подключены 10 населённых пунктов, в которых проживают около 27 тысяч человек. Уровень газификации области достигнет 77%. В утверждённом бюджете на 2025 год предусмотрено 250 млн тенге на газификацию села Даулет Талгарского района, — сообщил Премьер-министр.

Также, по словам Олжаса Бектенова, в рамках первого уточнения бюджета на 2025 год акимат Алматинской области подал бюджетную заявку на общую сумму 30,2 млрд тенге. В неё входят следующие проекты:

• строительство магистрального газопровода «Шелек–Кеген–Нарынкол» — 14,9 млрд тенге;

• газификация сёл Нурлы, Масақ, Дихан, Сатай, Талдыбулак, Каражота, Корам, Лавар, Каратурык, Достык, Карасай, Каракемер (Енбекшиказахский район), Береке (Балхашский район), Дәулет (Талгарский район), а также строительство внутриквартальных газопроводов в микрорайонах №19, №20, Арна, Спутник, Рауан города Конаев и перенос магистрального газопровода «Алматы–Байсерке–Талгар» на участке с 59,22 по 61,73 км (Талгарский район) — 15,3 млрд тенге.

— Однако учитывая ограниченность республиканского бюджета, акимат Алматинской области рассматривает возможность реализации вышеуказанных проектов за счёт привлечения внебюджетных источников финансирования, — отметил Олжас Бектенов.

Ранее мы писали о том, что Олжас Бектенов поручил разработать стратегию освоения газовых ресурсов.