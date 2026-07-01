Какие нарушения нашли в товарах после контрольных закупок в Туркестанской области

С начала года санврачи выявили нарушения почти в каждом четырнадцатом образце продукции контрольной закупки. Из торгового оборота изъяли более 20 килограммов товаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

За шесть месяцев 2026 года специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области проверили 899 образцов продукции отечественного и зарубежного производства на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и санитарным нормам.

Несоответствия выявлены в 66 образцах, что составляет 7,3% от общего количества исследованной продукции. В большинстве случаев специалисты зафиксировали нарушения требований к маркировке — такие факты установлены в 63 образцах. Еще в трех случаях обнаружено микробиологическое загрязнение продукции.

По результатам проверок из реализации изъяли 20,4 килограмма товаров, не соответствующих установленным требованиям. Также было вынесено 32 постановления о применении мер оперативного реагирования.

— Исполнение вынесенных постановлений проверено в ходе внеплановых проверок. За невыполнение требований на два субъекта предпринимательства наложены штрафы на общую сумму 605 500 тенге. Кроме того, по итогам проверок 32 субъектов предпринимательства, осуществляющих оптовую и розничную торговлю, к административной ответственности привлечены четыре предпринимателя. Общая сумма штрафов составила 389 250 тенге, — санитарные врачи Туркестанской области.

Во время контрольных закупок также выявили один поддельный документ, не соответствующий установленным требованиям.

Специалисты рекомендуют потребителям внимательно проверять информацию на упаковке при покупке товаров. На продукции в обязательном порядке должны быть указаны наименования товара, дата изготовления, срок и условия хранения, состав, сведения о производителе, а также другая предусмотренная законодательством информация на государственном и русском языках.

Особое внимание санитарные врачи советуют обращать на знак ЕАС. Он подтверждает, что продукция прошла необходимые процедуры оценки соответствия и отвечает требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев в Туркестанской области нарушения выявили в 52 из 733 исследованных образцов продукции. Общая сумма штрафов превысила 990 тыс. тенге.