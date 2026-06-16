Свыше 20 кг сомнительной продукции изъяли из магазинов Туркестанской области

Санврачи выявили нарушения в 52 образцах товаров, реализуемых в магазинах региона. Из торгового оборота изъяли более 20 килограммов продукции. Сумма штрафов для предпринимателей превысила 994 тыс. тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала года специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области исследовали 733 образца товаров на соответствие требованиям технических регламентов ЕАЭС. Из них 198 образцов были произведены в Казахстане, 289 поступили из стран Евразийского экономического союза, еще 246 — из других государств.

— По результатам контрольного закупа в 52 образцах продукции, что составляет 6% от общего числа исследованных образцов, установлены факты несоответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. В 49 случаях нарушения касались маркировки продукции, в трех случаях выявлено микробиологическое загрязнение, — сообщили в департаменте.

Специалисты выдали 26 постановлений об изъятии и отзыве из реализации продукции, не соответствующей установленным требованиям. Из торгового оборота было изъято 20,4 килограмма товаров.

— Исполнение постановлений проверялось в ходе внеплановых проверок. За неисполнение требований на два субъекта предпринимательства наложены штрафы на общую сумму 605 500 тенге, — отметили в департаменте.

Чтобы установить причины выявленных нарушений и проследить путь поступления продукции на рынок, специалисты проверили 27 субъектов предпринимательства, занимающихся оптовой и розничной торговлей. По итогам этой работы к административной ответственности привлекли четырех предпринимателей.

— На четырех субъектов предпринимательства наложены штрафы на общую сумму 389 250 тенге. Проверочные мероприятия позволили установить обстоятельства и условия, при которых были допущены нарушения. Кроме того, в ходе контрольных закупок выявлен один поддельный документ, не соответствующий установленным требованиям, — сообщили в ведомстве.

В департаменте призвали потребителей внимательнее относиться к выбору товаров и обязательно изучать информацию на упаковке.

— При выборе продукции в магазинах необходимо обращать внимание на маркировку товара. На государственном и русском языках должны быть указаны наименование продукции, дата изготовления, условия и сроки хранения, состав, пищевые свойства и особенности, а также сведения о производителе. Наличие на упаковке знака ЕАС свидетельствует о том, что продукция прошла необходимые лабораторные испытания и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, — подчеркнули специалисты.

Напомним, в Казахстане ужесточили требования к продавцам, запретив включать в договоры условия, освобождающие их от ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потребителей, а также ограничивать права граждан при некачественном оказании услуг.