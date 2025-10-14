Какие мероприятия пройдут в Астане в честь Дня Республики

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и т. д. В рамках праздника в столице и каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество. В эти дни в организациях образования проводятся круглые столы, дебатные турниры, выставки, встречи с известными людьми, конференции, творческие конкурсы, конкурсы эссе и чтецов, различные патриотические челленджи.

С 1 по 22 октября в столице продолжаются еженедельные встречи с писателями в рамках проекта «Қаламгер ұстаханасы».

С 10 по 31 октября в столице будет работать книжная выставка «Қазақстан туған елім — Ұлы өлкем».

16 октября Центр гражданских инициатив организует семинар на тему «Формирование гражданской идентичности: роль национальных ценностей».

16-17 октября состоятся соревнования по волейболу среди преподавателей на Кубок акима района «Сарыарка». В этот же день, пройдет спартакиада по национальным играм среди преподавателей.

17 октября в школе-лицее № 50 «Қазғарыш» имени Райымбек батыра будет проводиться городской этап республиканского конкурса искусств «Асыл мура».

17 октября в общеобразовательной школе № 117 состоится конкурс патриотических песен «Қазағым деп соғады жүрегім». В этот же день в районе «Нұра» пройдет акция «Жанашыр жүрек» по раздаче продуктовых корзин социально уязвимым слоям населения.

18 октября в ледовом дворце «Барыс Арена» пройдет Республиканский турнир по казахской борьбе «Қазақстан Барысы», который соберет сильнейших палуанов со всей республики. В этот день в Паралимпийском тренировочном центре организуют открытый турнир по бочча.

Кроме того, 18 октября состоится открытый турнир по Пенчак Силату среди взрослых, молодежи и юношей (ул. Сығанақ, 64/1), а также показ художественного исторического кино в ТРЦ «Азия парк» в рамках акции «Republic Day».

18 и 19 октября в Астане пройдет открытый турнир «Спорт против наркотиков». Участие в нем примут юноши и молодежь в возрастных категориях 12-13, 14-15, 16-17 и 18-21 лет.

19 октября пройдут соревнования по волейболу среди учителей школ района Алматы.

20 октября Центр социального обслуживания «Шарапат» организует для своих подопечных литературно-просветительский час на тему «35-летие Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан». В этот же день КГУ «Руханият» проведет круглый стол «Отаным менің Қазақстан».

20 октября в районе Есиль пройдет патриотический урок «Независимый Казахстан» совместно с Национальной академической библиотекой Республики Казахстан с участием творческих коллективов. Также пройдет урок дискуссионного клуба «Мәміле» в Доме дружбы, семинар «Государство и религия: современные тенденции взаимодействия» для госслужащих, а в ТРЦ «Азия парк» состоится показ фильма в рамках акции «Republic Day».

В этот день стартует акция «Неделя национального костюма» в школе № 3 района Байқоңыр, а также акция «Жанашыр жүрек» по поддержке малообеспеченных семей района Алматы.

20-25 октября в Детской музыкальной школе № 3 имени Серкебаева готовят патриотический челлендж «Қыран елім — Қазақстаным!».

С 20 по 25 октября в соцсетях запустят онлайн-челлендж «Менің Республикам — менің таңдауым!» с участием представителей гражданского общества.

С 21 по 25 октября в Астане соберутся мастера холста и кисти на республиканский симпозиум художников.

С 21 по 24 октября в центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» будет проходить фотовыставка «Менің Отаным — Қазақстан».

21 октября на площади Государственных символов состоится флешмоб, участники которого исполнят Государственный гимн Республики Казахстан.

21 октября в ДШИ № 1 имени Таттимбета состоится лекция-концерт «Мәңгілік жаса, қыран елім Қазақстаным!», а также пройдет научно-познавательный семинар «Рукопись — духовное сокровище истории» и экскурсия «Мир исторических записей!» в Национальном центре рукописей и редких книг. Также в этот день на ул. Ш. Шокина, 6 пройдет тренинг для молодежи и представителей НПО на тему «Гражданская активность в Республике: формы, инструменты, права».

21 октября состоится конкурс патриотических песен «Сарыарка жулдызы» среди преподавателей и учащихся района Сарыарка.

22 октября в Центре ресоциализации «Демеу» готовят концертную программу «Республика мәртебесі-халық бірлігінде», а в центре соцобслуживания «Шарапат» — концерт «Праздничный концерт „Отаным менің — Қазақстан“. В этот день в физкультурно-оздоровительном коплексе «Өндіріс» организуют открытое первенство по қазақ күресі среди молодых спортсменов.

22 октября в школе № 99 района Есиль состоится флешмоб «Елімнің үні — жүрегімнің үні». В этот же день в Национальном музее пройдет экскурсия для учеников школ района Сарыарка, организованная акиматом района Есиль.

22 октября во Дворце школьников имени аль-Фараби пройдет республиканский творческий конкурс «Елім дегендер!». В нем участвует молодежь в возрасте от 14 до 35 лет из числа представителей различных этносов.

В этот же день в Астане организуют диалоговую площадку с участием Общественного совета и НПО по обсуждению ключевых вопросов социального развития, укрепления общественного согласия и реализации совместных инициатив.

22 октября в честь Дня Республики в столичном Доме дружбы пройдет фестиваль «Дәстүр мен Бірлік — Бір шаңырақ астында». Участие в нем примут представители Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных центров.

В детской библиотеке № 5 в это время проведут классный час «Ұлы дала елі», а в коворкинге «Замандас» по проспекту Богенбай батыра, 52 пройдет семинар-тренинг среди молодых семей. Государственный архив к празднику организует круглый стол «Еңсесі биік ел болдық» с выставкой архивных документов «Төрдегі төл тарих».

23 и 24 октября среди первичных партийных организаций района Нура готовится к проведению спартакиада по футболу, волейболу и шахматам.

23 октября в Центре гражданских инициатив организуют круглый стол на тему «Эволюция Республики Казахстан: исторический путь и перспективы» с участием ученых и экспертов.

23 октября в образовательных учреждениях столицы состоится инаугурация председателей школьных парламентов «Время начинать работу».

В этот же день в общеобразовательной школе № 99 пройдет праздничная программа «Менің Республикам — менің Отаным». В школе № 113 состоится концерт «Қазақстан — бақыт мекені», а в школе № 102 — концерт «Тәуелсіз елдің ұрпағы».

23 октября состоится открытие книжной выставки в здании Национального архива РК. В этот же день в Назарбаев Университете состоится концерт «Republic Day». Также в 9:00 в ФОК «Өндіріс» запланировано проведение традиционного открытого турнира по казакша курес «Байқоңыр барысы» среди мужчин. Также, в школе № 23 планируется проведение дебатного турнира на антикоррупционную тему среди обучающихся.

23 октября в районе Алматы по адресу ул. М. Тулебаева, 5 (НП № 15) состоится торжественное открытие центра ОО «Орда» для особенных детей.

23 октября Центр активного долголетия организует концертную программу, а 24 октября шахматный турнир среди пенсионеров.

24 октября в Астане будет проходить публичная лекция «Республика Казахстан: история идеи и путь институционального становления» с участием экспертов-правоведов, историков, политологов. Ее можно будет прослушать онлайн в соцсетях. В этот день в Международном университете Астана пройдет книжная выставка, посвящённая Дню Республики. Также в этот день в мемориальном комплексе «АЛЖИР» пройдет акция «Қазақстан — туған елім, ұлы өлкем!».

В Центре «Демеу» в этот же день организуют лекцию «Егемендік туралы Декларацияға 35 жыл». А Управление образования проведет Республиканский конкурс детского рисунка «Менің елім».

В городских школах 24 октября пройдет спортивная акция «Спорт, денсаулық, дене шынықтыру — бұл ең үздік мәдениет!». Мероприятие направлено на формирование у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни через активную просветительскую и спортивно-оздоровительную деятельность в школах с участием их родителей и педагогов. В этот день с утра в «Білім парке» жилого массива Железнодорожный будет проходить конкурс «Вместе весело творить» для детей с особыми образовательными потребностями.

24 октября в массовой библиотеке № 8 готовят для читателей и посетителей час истории «Республикам менің — бейбіт ел, берекелі жер!». В Международном университете Астана откроется тематическая праздничная книжная выставка.

24 октября запланировано проведение лекции для студентов университета «Есиль» с участием архитектора, профессора, автора Государственного герба Республики Казахстан Жандарбека Малибекова. В этот же день в районе «Алматы» пройдет акция по раздаче продуктовых корзин социально уязвимым слоям населения.

25 октября Государственный театр драмы и комедии имени А.Мамбетова приглашает на спектакль «Сәйгүлік». В этот день в Государственном архиве будет проходить виртуальная выставка «Егемен елдің ертеңі».

В этот день в Триатлон парке пройдет забег, посвященный Дню Республики.

В День Республики на набережной Есиля состоится праздничный концерт национальных культурных центров Ассамблеи народа Казахстана.

В ТРЦ «Mega Silk Way» и «Abu Dhabi Plaza» состоятся мероприятия в рамках акции «Republic Day»: открытый микрофон для посетителей по игре на домбре, выступление музыкального квартета, детские игры и воркшоп по рисованию. Кроме того, в школах района Есиль пройдет флешмоб «Бейбітшілік пен бірлік елі».

25-27 октября в рамках праздничной программы в теннисном центре «Даулет» пройдет любительский теннисный турнир.

В честь Дня Республики во всех жилых массивах будут проходить праздничные концерты с участием творческих коллективов, артистов столицы и звезд казахстанской эстрады.