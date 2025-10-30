Какие меры ждут нарушивших регистрацию по НДС в Казахстане
Комитет госдоходов будет проводить мониторинг за соблюдением налоговой регистрации среди налогоплательщиков, сообщил руководитель управления администрирования НДС Едиль Азимшаик, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, мера контроля касается не только обязательной постановки на учет по НДС, но также индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и налогоплательщиков, осуществляющих отдельные виды деятельности.
При выявлении нарушений налогоплательщику направляется уведомление. Срок его исполнения составляет 30 рабочих дней.
— При неисполнении уведомления в указанный срок производится приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика. Такое распоряжение отменяется при устранении причины, то есть при исполнении уведомления, — пояснил Едиль Азимшаик.
Он отметил, что налогоплательщик, согласный с уведомлением, встает на учет, а в случае несогласия представляет пояснение с подтверждающими документами.
Если пояснения не содержат обоснований или они не подтверждены документально, налоговые органы в течение 20 рабочих дней принимают решение о признании уведомления неисполненным.
После этого проводится налоговая проверка.
Ранее в комитете дали разъяснение о случаях, когда мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками органов госдоходов.