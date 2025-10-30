РУ
    13:37, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Какие меры ждут нарушивших регистрацию по НДС в Казахстане

    Комитет госдоходов будет проводить мониторинг за соблюдением налоговой регистрации среди налогоплательщиков, сообщил руководитель управления администрирования НДС Едиль Азимшаик, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие меры ждут нарушивших регистрацию по НДС в Казахстане
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По его словам, мера контроля касается не только обязательной постановки на учет по НДС, но также индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и налогоплательщиков, осуществляющих отдельные виды деятельности.

    При выявлении нарушений налогоплательщику направляется уведомление. Срок его исполнения составляет 30 рабочих дней.

    — При неисполнении уведомления в указанный срок производится приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика. Такое распоряжение отменяется при устранении причины, то есть при исполнении уведомления, — пояснил Едиль Азимшаик.

    Он отметил, что налогоплательщик, согласный с уведомлением, встает на учет, а в случае несогласия представляет пояснение с подтверждающими документами.

    Если пояснения не содержат обоснований или они не подтверждены документально, налоговые органы в течение 20 рабочих дней принимают решение о признании уведомления неисполненным.

    После этого проводится налоговая проверка.

    Ранее в комитете дали разъяснение о случаях, когда мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками органов госдоходов. 

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
