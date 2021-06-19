Какие материалы использовали для строительства комплекса «Керуен-сарай»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие материалы использованы для строительства здания комплекса «Керуен-сарай», и насколько они долговечны, рассказал в ходе онлайн-брифинга в СЦК аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я каждый день ходил здесь. Он весь состоит из железобетона, арматуры, здесь все построено с большим запасом, несмотря на то, что сейсмичность в этом регионе незначительная. Но, конечно, используются самые разные отделочные материалы, стеновые материалы. Тот материал, который он увидел, и предположил, что весь «Керуен-сарай» из этого построен. Ну, это обычный материал. Если бы он что-то понимал в строительстве, такое не писал бы. Вообще, компания Sembol, мировая компания. Она очень дорожит своей репутацией. Они могут призвать к ответу за такие вещи, репутационный нанесен ущерб», - прокомментировал аким Туркестанской области.

По его словам, пенопласт используется везде, как стеновой материал.

«В этом ничего такого нет. Он очень дешевый, эффективный. Вообще из пластмассы в современном мире все делается. Стол, на котором вы сидите, это пластмасса (о столе модератора, прим. ред.). Ручка, микрофон – пластмасса. Поэтому, мне кажется, из ничего создали такой непонятный хайп. Но иногда, конечно, ответственность должна быть, когда такие вещи говорят. Потому что мы хотим привлечь туристов, стараемся, иностранный инвестор вложил свои деньги, взял кредит, личную гарантию положил. И мы просто плохо наносим ущерб репутации большой компании», - сказал Умирзак Шукеев.

Ранее сообщалось, что за последние три года инвестиции в основной капитал в Туркестанской области составили свыше 1,5 трлн тенге.