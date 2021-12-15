Какие крупные соревнования проводились в Казахстане за 30 лет Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. За это время в стране проводилось множество международных соревнований с участием известных атлетов из разных уголков мира. Корреспондент МИА «Казинформ» вспомнил главные из них.

Казахстан стал независимым государством 16 декабря 1991 года. За это время здесь проводились чемпионаты по разным видам спорта. В основном они проходили в двух крупных городах - Нур-Султан и Алматы.

Зимние Азиатские игры-2011 года в Алматы и Астане (ныне Нур-Султан). На играх приняли участие спортсмены из 26 стран. Они соревновались по 11 видам спорта. Казахстан занял первое место в общекомандном зачете, завоевав 70 медалей.

Зимняя Универсиада-2017. Это 28-е зимние всемирные международные студенческо-молодежные спортивные соревнования, прошедшие в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. Соревнования прошли по 12 видам спорта на 8 спортивных объектах с участием более 2000 спортсменов из 57 стран мира. В медальном зачете Казахстан стал вторым (36 медалей) после России.

Вторые Центральноазиатские игры состоялись в Алматы с 13 по 20 сентября 1997 года по 12 видам спорта. Казахстан стал первым, завоевав 229 медалей. Центральноазиатские игры - это спортивное состязание, проводимое каждые два года среди атлетов из бывших центральноазиатских республик СССР. Игры проходят под патронажем Олимпийского совета Азии и МОК.





Керлинг

Тихоокеанско-азиатский чемпионат по керлингу 2015 года в Алматы проводился с 7 по 14 ноября среди мужских и женских команд. В мужском турнире чемпионом во второй раз в своей истории тогда стала сборная Южной Кореи, победив в финале сборную Японии, а Казахстан стал седьмым в своей группе. В женском турнире, наоборот, победила Япония. Казахстанки стали четвертыми.





Бокс

Азиатский олимпийский квалификационный турнир по боксу 2012 года проходил в столице Казахстана - Астане (ныне -Нур-Султан) в спортивном комплексе «Даулет» 5-12 апреля. На турнире разыгрывалось 25 путевок на летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, за которые боролись 131 спортсмен из 28 стран в 10 весовых категориях. От Казахстана квалифицировались три боксера.

17-й чемпионат мира среди любителей проходил с 13 по 26 октября 2013 года в Алматы. По итогам турнира Казахстан занял первое место с 8 медалями (4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали).

Чемпионат мира среди женщин 2016 года прошел с 19 по 27 мая в Астане. Казахстан стал первым с 6 медалями (4 золотые и 2 бронзовые медали).

Чемпионат мира среди студентов 2006 года проводился со 2 по 9 октября в Алматы. Казахстан с 10 медалями выиграл первое общекомандное место.

В Алматы и Нур-Султане также проводились вечера профессионального бокса с участием таких боксеров, как Канат Ислам, Айдос Ербосынулы, Жанкош Тураров, Виктор Коточигов и другие.





Борьба

Чемпионат Азии 2004 года проходил раздельно: соревнования по вольной борьбе среди мужчин состоялись с 16 по 18 апреля в иранском Тегеране, соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин — с 5 по 9 мая в Алматы и соревнования по вольной борьбе среди женщин — с 22 по 23 мая в японском Токио. Казахстан с 7 медалями занял второе место, уступив Японии (9 медалей).

Чемпионат Азии 2006 года прошел с 4 по 9 апреля в Алматы. Казахстан выиграл первое место с 14 медалями.

Чемпионат Азии 2014 года проводился в столице с 23 по 27 апреля. Было разыграно 24 комплекта медалей: 8 — у мужчин в вольном стиле, 8 — у мужчин в греко-римском стиле и 8 — у женщин в вольном стиле. В чемпионате приняло участие 257 спортсменов из 17 стран Азии. Казахстан стал вторым с 14 медалями, пропустив вперед сборную Ирана.

Чемпионат мира 2019 года прошел в Нур-Султане в «Барыс Арене» с 14 по 22 сентября. Соревнования, которые являются отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Казахстан занял 14 место с 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

В Алматы и Нур-Султане ежегодно проводится соревнование по қазақ күресі «Евразия барысы», «Әлем барысы» и «Қазақстан барысы».





Самбо

Чемпионат Азии по самбо 2015 года состоялся в городе Атырау 11-13 декабря.

29-й чемпионат мира по спортивному самбо состоялся в Астане 11-14 ноября 2005 года. В командном зачете наши мужчины заняли второе, а женщины пятое место.





Конькобежный спорт

Третий этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2012/2013 прошел с 1 по 2 декабря 2012 года на катке «Алау» в Астане. Забеги прошли на средних и длинных дистанциях, а также командная гонка у мужчин и женщин. Спортсмены из Казахстана остались без медалей.

46-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошел с 28 февраля по 1 марта 2015 года в столичном ледовом дворце «Алау». Чемпионом мира стал, впервые с 1997 года, россиянин — Павел Кулижников. У женщин выиграла американка Бриттани Боу. В итоговой квалификации казахстанские конькобежцы показали следующие результаты: Екатерина Айдова стала четвертой среди женщин, а Денис Кузин - одиннадцатым среди мужчин.





Дзюдо

Чемпионат Азии по дзюдо 2004 года прошел 15-16 мая в Алматы. Местом проведения чемпионата был Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака. Казахстан тогда среди девяти стран стал третьим с 9 медалями.

30-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 24 по 30 августа 2015 года в Астане в ледовом дворце «Алау». Японцы выиграли 8 из 16 разыгранных золотых медалей и стали первыми в командном зачете, а казахстанцы сумели завоевать всего две медали (1 золото, 1 серебро) и поделили со Словенией четвертое место.





Тяжелая атлетика

Чемпионат Азии 2009 года проводился в Талдыкоргане 11-15 мая. Данный чемпионат был 40-м мужским и 21-м женским первенством Азии. Участвовало 157 спортсменов из 22 стран Азии. Казахстан по его итогам стал вторым после Китая, взяв 21 медаль (8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых).

Чемпионат Азии 2013 года проходил в Астане 21-26 июня. Это был 44-й мужской и 25-й женский чемпионат Азии. В нем участвовали 136 атлетов из 18 стран Азии. Казахстан тогда стал третьим (19 медалей), уступив КНДР и Ирану.

Чемпионат мира 2014 года состоялся с 8 по 16 ноября в Алматы. Это был 81-й чемпионат среди мужчин и 24-й среди женщин. Всего приняли участие 683 спортсмена из 76 стран. Казахстан с пятью медалями стал четвертым. Опередили - Китай, КНДР и Россия.





Хоккей

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 года в первом дивизионе под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой прошло с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане и с 28 апреля по 4 мая в эстонском Таллине. Казахстан занял третье место в группе «A» первого дивизиона и перешел в топ-дивизион чемпионата мира 2020.

Хоккейные матчи на зимней Универсиаде 2017 года прошли с 28 января по 8 февраля в Алматы. Хоккеисты разыграли награды Универсиады 24-й раз в истории, а хоккеистки — пятый. Все матчи турнира прошли на Halyk Arena и во дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Сборная Казахстана среди мужчин заняла второе место из 12 сборных, уступив в финале сборной России со счетом 0-1, а среди женщин не смогла выйти из группы, заняв третье место.

Хоккей с шайбой в рамках 7-х зимних Азиатских игр проходили в Астане в ледовом дворце «Казахстан» и в Алматы во дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Сборная Казахстана среди мужчин и женщин заняла первое место.

Соревнования по хоккею с мячом проводились в рамках зимних Азиатских игр 2011 со 2 по 6 февраля. Хоккей с мячом был представлен на зимней Азиаде впервые. Все матчи прошли на высокогорном катке «Медеу» близ Алматы. В финале сборная Казахстана переиграла сборную Монголии со счетом 16:2 и стала обладателем золотых медалей турнира.

32-й чемпионат мира по хоккею с мячом прошли на высокогорном катке «Медеу» и запасном поле Центрального стадиона Алматы с 29 января по 5 февраля 2012 года. В первенстве приняли участие 14 команд, что является рекордом. Чемпионом мира в одиннадцатый раз стала сборная Швеции. Казахстан стал бронзовым призером.





Водное поло

Мировая лига водного поло среди мужских команд 2012 года - одиннадцатый розыгрыш соревнований, проходивший с ноября 2011 года по июнь 2012 года. После отборочных матчей в континентальных группах 8 команд прошли квалификацию в финальный турнир — Суперфинал, который прошел 12—17 июня 2012 года в Центральном плавательном бассейне в Алматы. Победителем турнира впервые стала сборная Хорватии, обыгравшая в финале Испанию в серии послематчевых пенальти. Казахстан стал пятым.





Гандбол

Чемпионат Азии по гандболу среди женщин 2010 года прошел в Казахстане с 19 по 25 декабря 2010 года. Это 13-й по счету турнир и являлся отборочным к чемпионату мира 2011. Четыре лучшие команды участвовали на чемпионате. В итоге Казахстан стал победителем.





Шахматы и шашки

Женский командный чемпионат мира 2013 проходил со 2 по 13 марта 2013 года в Астане (ныне Нур-Султан). Казахстан занял седьмое место из 10 стран мира.

Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин 2006 года проходил с 16 по 28 ноября в Актобе. Чемпионами мира стали Николай Стручков (Россия) в основной программе и Муродулло Амриллаев (Россия) в блице. В чемпионате участвовали 34 представителя семи стран. Казахстанцы остались без медалей.





Теннис

Кубок Президента Казахстана 2013 года — седьмой розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнира, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в Астане.

24 октября 2019 года в Нур-Султане в «Барыс Арена» прошел благотворительный матч с участием двух сильнейших теннисистов современности – серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. Победителем стал Рафаэль Надаль.





Прыжки на лыжах с трамплина

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимней Универсиады-2017 проходили с 30 января по 5 февраля в Алматы в международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар». Казахстанцы не смогли попасть в тройку лучших.

12-13 сентября 2015 года на комплексе лыжных трамплинов «Сункар» состоялись Летние этапы Кубка Мира FIS Grand Prix по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин с участием 16 стран.





Фристайл-могул

2-3 марта 2019 года на горнолыжном курорте «Шымбулак» впервые состоялся этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул с участием 12 стран мира. В суперфинале Юлия Галышева выиграла первое место в индивидуальном могуле.

1 марта 2020 года на ГК «Шымбулак» прошел этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине параллельный могул среди мужчин и женщин. Победителем среди женщин стала Джелин Кауф, а казахстанки Аяулым Амренова и Олеся Граур не прошли в финал по итогам квалификации, Юлия Галышева из-за полученной на тренировке травмы не приняла участие. Среди мужчин победу одержал японец Икума Хоришима. По результатам малого финала казахстанец Дмитрий Рейхард стал четвертым на домашнем этапе.





Велоспорт

«Тур Алматы» - ежегодная шоссейная велосипедная велогонка, проходящая в Алматы под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) как гонка категории 2.1 в рамках Азиатского тура UCI. Впервые Tour of Almaty состоялся в 2013 году. Победителями стали: Максим Иглинский - Astana Pro Team (2013), Алексей Луценко - Astana Pro Team (2014, 2015, 2016, 2017), Давиде Виллелла - Astana Pro Team (2018), Юрий Натаров - Astana Pro Team (2019).





Футбол

26 сентября 2014 года на Центральном стадионе Алматы прошел «Матч звезд» между сборной мира и командой легенд «Кайрата». Тренером сборной мира, в состав которой вошли четыре обладателя «Золотого мяча»: Ривалдо, Фабио Канноваро, Луиш Фигу и Андрей Шевченко, стал наставник российских футболистов Фабио Капелло. Роль наставника «Кайрата» досталась Курбану Бердыеву. Победу в итоге одержала сборная мира - 5:1.





ММА

В Казахстане несколько раз проводились соревнования по смешанным единоборствам. Организаторами выступили разные лиги. За это время своими победами на домашней арене радовали болельщиков - Куат Хамитов, Шавкат Рахмонов, Сергей Морозов, Жалгас Жумагулов, Арман Ашимов, Арман Оспанов, Асу Алмабаев и другие.