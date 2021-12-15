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Какие крупные соревнования проводились в Казахстане за 30 лет Независимости

15 Декабря 2021 08:05
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Какие крупные соревнования проводились в Казахстане за 30 лет Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. За это время в стране проводилось множество международных соревнований с участием известных атлетов из разных уголков мира. Корреспондент МИА «Казинформ» вспомнил главные из них.

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Казахстан стал независимым государством 16 декабря 1991 года. За это время здесь проводились чемпионаты по разным видам спорта. В основном они проходили в двух крупных городах - Нур-Султан и Алматы.

Зимние Азиатские игры-2011 года в Алматы и Астане (ныне Нур-Султан). На играх приняли участие спортсмены из 26 стран. Они соревновались по 11 видам спорта. Казахстан занял первое место в общекомандном зачете, завоевав 70 медалей.

Зимняя Универсиада-2017. Это 28-е зимние всемирные международные студенческо-молодежные спортивные соревнования, прошедшие в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. Соревнования прошли по 12 видам спорта на 8 спортивных объектах с участием более 2000 спортсменов из 57 стран мира. В медальном зачете Казахстан стал вторым (36 медалей) после России.

Вторые Центральноазиатские игры состоялись в Алматы с 13 по 20 сентября 1997 года по 12 видам спорта. Казахстан стал первым, завоевав 229 медалей. Центральноазиатские игры - это спортивное состязание, проводимое каждые два года среди атлетов из бывших центральноазиатских республик СССР. Игры проходят под патронажем Олимпийского совета Азии и МОК.


Керлинг

Тихоокеанско-азиатский чемпионат по керлингу 2015 года в Алматы проводился с 7 по 14 ноября среди мужских и женских команд. В мужском турнире чемпионом во второй раз в своей истории тогда стала сборная Южной Кореи, победив в финале сборную Японии, а Казахстан стал седьмым в своей группе. В женском турнире, наоборот, победила Япония. Казахстанки стали четвертыми.


Бокс

Азиатский олимпийский квалификационный турнир по боксу 2012 года проходил в столице Казахстана - Астане (ныне -Нур-Султан) в спортивном комплексе «Даулет» 5-12 апреля. На турнире разыгрывалось 25 путевок на летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, за которые боролись 131 спортсмен из 28 стран в 10 весовых категориях. От Казахстана квалифицировались три боксера.

17-й чемпионат мира среди любителей проходил с 13 по 26 октября 2013 года в Алматы. По итогам турнира Казахстан занял первое место с 8 медалями (4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали).

Чемпионат мира среди женщин 2016 года прошел с 19 по 27 мая в Астане. Казахстан стал первым с 6 медалями (4 золотые и 2 бронзовые медали).

Чемпионат мира среди студентов 2006 года проводился со 2 по 9 октября в Алматы. Казахстан с 10 медалями выиграл первое общекомандное место.

В Алматы и Нур-Султане также проводились вечера профессионального бокса с участием таких боксеров, как Канат Ислам, Айдос Ербосынулы, Жанкош Тураров, Виктор Коточигов и другие.


Борьба

Чемпионат Азии 2004 года проходил раздельно: соревнования по вольной борьбе среди мужчин состоялись с 16 по 18 апреля в иранском Тегеране, соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин — с 5 по 9 мая в Алматы и соревнования по вольной борьбе среди женщин — с 22 по 23 мая в японском Токио. Казахстан с 7 медалями занял второе место, уступив Японии (9 медалей).

Чемпионат Азии 2006 года прошел с 4 по 9 апреля в Алматы. Казахстан выиграл первое место с 14 медалями.

Чемпионат Азии 2014 года проводился в столице с 23 по 27 апреля. Было разыграно 24 комплекта медалей: 8 — у мужчин в вольном стиле, 8 — у мужчин в греко-римском стиле и 8 — у женщин в вольном стиле. В чемпионате приняло участие 257 спортсменов из 17 стран Азии. Казахстан стал вторым с 14 медалями, пропустив вперед сборную Ирана.

Чемпионат мира 2019 года прошел в Нур-Султане в «Барыс Арене» с 14 по 22 сентября. Соревнования, которые являются отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Казахстан занял 14 место с 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

В Алматы и Нур-Султане ежегодно проводится соревнование по қазақ күресі «Евразия барысы», «Әлем барысы» и «Қазақстан барысы».


Самбо

Чемпионат Азии по самбо 2015 года состоялся в городе Атырау 11-13 декабря.

29-й чемпионат мира по спортивному самбо состоялся в Астане 11-14 ноября 2005 года. В командном зачете наши мужчины заняли второе, а женщины пятое место.


Конькобежный спорт

Третий этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2012/2013 прошел с 1 по 2 декабря 2012 года на катке «Алау» в Астане. Забеги прошли на средних и длинных дистанциях, а также командная гонка у мужчин и женщин. Спортсмены из Казахстана остались без медалей.

46-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошел с 28 февраля по 1 марта 2015 года в столичном ледовом дворце «Алау». Чемпионом мира стал, впервые с 1997 года, россиянин — Павел Кулижников. У женщин выиграла американка Бриттани Боу. В итоговой квалификации казахстанские конькобежцы показали следующие результаты: Екатерина Айдова стала четвертой среди женщин, а Денис Кузин - одиннадцатым среди мужчин.


Дзюдо

Чемпионат Азии по дзюдо 2004 года прошел 15-16 мая в Алматы. Местом проведения чемпионата был Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака. Казахстан тогда среди девяти стран стал третьим с 9 медалями.

30-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 24 по 30 августа 2015 года в Астане в ледовом дворце «Алау». Японцы выиграли 8 из 16 разыгранных золотых медалей и стали первыми в командном зачете, а казахстанцы сумели завоевать всего две медали (1 золото, 1 серебро) и поделили со Словенией четвертое место.


Тяжелая атлетика

Чемпионат Азии 2009 года проводился в Талдыкоргане 11-15 мая. Данный чемпионат был 40-м мужским и 21-м женским первенством Азии. Участвовало 157 спортсменов из 22 стран Азии. Казахстан по его итогам стал вторым после Китая, взяв 21 медаль (8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых).

Чемпионат Азии 2013 года проходил в Астане 21-26 июня. Это был 44-й мужской и 25-й женский чемпионат Азии. В нем участвовали 136 атлетов из 18 стран Азии. Казахстан тогда стал третьим (19 медалей), уступив КНДР и Ирану.

Чемпионат мира 2014 года состоялся с 8 по 16 ноября в Алматы. Это был 81-й чемпионат среди мужчин и 24-й среди женщин. Всего приняли участие 683 спортсмена из 76 стран. Казахстан с пятью медалями стал четвертым. Опередили - Китай, КНДР и Россия.


Хоккей

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 года в первом дивизионе под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой прошло с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане и с 28 апреля по 4 мая в эстонском Таллине. Казахстан занял третье место в группе «A» первого дивизиона и перешел в топ-дивизион чемпионата мира 2020.

Хоккейные матчи на зимней Универсиаде 2017 года прошли с 28 января по 8 февраля в Алматы. Хоккеисты разыграли награды Универсиады 24-й раз в истории, а хоккеистки — пятый. Все матчи турнира прошли на Halyk Arena и во дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Сборная Казахстана среди мужчин заняла второе место из 12 сборных, уступив в финале сборной России со счетом 0-1, а среди женщин не смогла выйти из группы, заняв третье место.

Хоккей с шайбой в рамках 7-х зимних Азиатских игр проходили в Астане в ледовом дворце «Казахстан» и в Алматы во дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Сборная Казахстана среди мужчин и женщин заняла первое место.

Соревнования по хоккею с мячом проводились в рамках зимних Азиатских игр 2011 со 2 по 6 февраля. Хоккей с мячом был представлен на зимней Азиаде впервые. Все матчи прошли на высокогорном катке «Медеу» близ Алматы. В финале сборная Казахстана переиграла сборную Монголии со счетом 16:2 и стала обладателем золотых медалей турнира.

32-й чемпионат мира по хоккею с мячом прошли на высокогорном катке «Медеу» и запасном поле Центрального стадиона Алматы с 29 января по 5 февраля 2012 года. В первенстве приняли участие 14 команд, что является рекордом. Чемпионом мира в одиннадцатый раз стала сборная Швеции. Казахстан стал бронзовым призером.


Водное поло

Мировая лига водного поло среди мужских команд 2012 года - одиннадцатый розыгрыш соревнований, проходивший с ноября 2011 года по июнь 2012 года. После отборочных матчей в континентальных группах 8 команд прошли квалификацию в финальный турнир — Суперфинал, который прошел 12—17 июня 2012 года в Центральном плавательном бассейне в Алматы. Победителем турнира впервые стала сборная Хорватии, обыгравшая в финале Испанию в серии послематчевых пенальти. Казахстан стал пятым.


Гандбол

Чемпионат Азии по гандболу среди женщин 2010 года прошел в Казахстане с 19 по 25 декабря 2010 года. Это 13-й по счету турнир и являлся отборочным к чемпионату мира 2011. Четыре лучшие команды участвовали на чемпионате. В итоге Казахстан стал победителем.


Шахматы и шашки

Женский командный чемпионат мира 2013 проходил со 2 по 13 марта 2013 года в Астане (ныне Нур-Султан). Казахстан занял седьмое место из 10 стран мира.

Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин 2006 года проходил с 16 по 28 ноября в Актобе. Чемпионами мира стали Николай Стручков (Россия) в основной программе и Муродулло Амриллаев (Россия) в блице. В чемпионате участвовали 34 представителя семи стран. Казахстанцы остались без медалей.


Теннис

Кубок Президента Казахстана 2013 года — седьмой розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнира, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в Астане.

24 октября 2019 года в Нур-Султане в «Барыс Арена» прошел благотворительный матч с участием двух сильнейших теннисистов современности – серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля. Победителем стал Рафаэль Надаль.


Прыжки на лыжах с трамплина

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимней Универсиады-2017 проходили с 30 января по 5 февраля в Алматы в международном комплексе лыжных трамплинов «Сункар». Казахстанцы не смогли попасть в тройку лучших.

12-13 сентября 2015 года на комплексе лыжных трамплинов «Сункар» состоялись Летние этапы Кубка Мира FIS Grand Prix по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин с участием 16 стран.


Фристайл-могул

2-3 марта 2019 года на горнолыжном курорте «Шымбулак» впервые состоялся этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул с участием 12 стран мира. В суперфинале Юлия Галышева выиграла первое место в индивидуальном могуле.

1 марта 2020 года на ГК «Шымбулак» прошел этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине параллельный могул среди мужчин и женщин. Победителем среди женщин стала Джелин Кауф, а казахстанки Аяулым Амренова и Олеся Граур не прошли в финал по итогам квалификации, Юлия Галышева из-за полученной на тренировке травмы не приняла участие. Среди мужчин победу одержал японец Икума Хоришима. По результатам малого финала казахстанец Дмитрий Рейхард стал четвертым на домашнем этапе.


Велоспорт

«Тур Алматы» - ежегодная шоссейная велосипедная велогонка, проходящая в Алматы под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) как гонка категории 2.1 в рамках Азиатского тура UCI. Впервые Tour of Almaty состоялся в 2013 году. Победителями стали: Максим Иглинский - Astana Pro Team (2013), Алексей Луценко - Astana Pro Team (2014, 2015, 2016, 2017), Давиде Виллелла - Astana Pro Team (2018), Юрий Натаров - Astana Pro Team (2019).


Футбол

26 сентября 2014 года на Центральном стадионе Алматы прошел «Матч звезд» между сборной мира и командой легенд «Кайрата». Тренером сборной мира, в состав которой вошли четыре обладателя «Золотого мяча»: Ривалдо, Фабио Канноваро, Луиш Фигу и Андрей Шевченко, стал наставник российских футболистов Фабио Капелло. Роль наставника «Кайрата» досталась Курбану Бердыеву. Победу в итоге одержала сборная мира - 5:1.


ММА

В Казахстане несколько раз проводились соревнования по смешанным единоборствам. Организаторами выступили разные лиги. За это время своими победами на домашней арене радовали болельщиков - Куат Хамитов, Шавкат Рахмонов, Сергей Морозов, Жалгас Жумагулов, Арман Ашимов, Арман Оспанов, Асу Алмабаев и другие.


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#Спорт   #30 лет Независимости  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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