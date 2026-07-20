Какие кожные заболевания в Казахстане лечат бесплатно

Кожные заболевания остаются одной из самых распространенных причин обращения за медицинской помощью, а многие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), длительное время могут протекать бессимптомно. Корреспондент Kazinform рассказывает, в каких случаях консультация дерматовенеролога, диагностика и лечение предоставляются бесплатно.

Новая Конституция Республики Казахстан, вступившая в силу 1 июля 2026 года, закрепляет право граждан на охрану здоровья и получение не оплачиваемой ими медицинской помощи в случаях, установленных законом (статья 32). Эти конституционные гарантии распространяются и на оказание медицинской помощи при кожных заболеваниях и инфекциях, передающихся половым путем, в рамках действующего законодательства.

По словам заведующей отделом послевузовского и дополнительного образования Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Сании Оспановой, бесплатная диагностика и лечение предоставляются при заболеваниях кожи и ИППП, включенных в перечни гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Прежде всего речь идет о социально значимых и инфекционных заболеваниях, представляющих эпидемиологическую опасность, включая сифилис, а также отдельных тяжелых хронических дерматозах и наследственных заболеваниях кожи, требующих специализированного лечения и постоянного наблюдения.

При других заболеваниях кожи и ИППП объем бесплатной медицинской помощи определяется индивидуально — с учетом диагноза, медицинских показаний, вида необходимой помощи, наличия направления и статуса пациента в системе ОСМС. При этом экстренная медицинская помощь оказывается независимо от наличия медицинской страховки.

— В большинстве случаев консультация профильного специалиста проводится по направлению врача первичной медико-санитарной помощи. Однако для пациентов с заболеваниями дерматовенерологического профиля предусмотрена возможность обратиться к дерматовенерологу напрямую, без направления врача общей практики. Важно понимать, что обращение без направления не означает автоматическое предоставление всех обследований и лечения бесплатно. Финансирование зависит от диагноза, медицинских показаний, страхового статуса пациента и того, входит ли необходимая услуга в пакеты ГОБМП или ОСМС, — пояснила Сания Оспанова.

Сегодня дерматовенерологическая помощь в Казахстане выстроена поэтапно — от первичного выявления заболевания на уровне первичной медико-санитарной помощи до специализированного лечения в районных, областных и республиканской медицинской организациях.

В регионах работают дерматовенерологические кабинеты, отделения и специализированные центры при многопрофильных больницах. Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний обеспечивает организационно-методическое сопровождение службы, занимается подготовкой специалистов и координирует ее развитие, а также оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам с дерматовенерологическими заболеваниями.

Для жителей сельской местности первичная помощь оказывается во врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктах. При необходимости пациенты направляются к районным или областным дерматовенерологам.

Для повышения доступности медицинской помощи активно используются телемедицинские консультации, выездные приемы и передвижные медицинские комплексы. Новые сельские объекты первичной медико-санитарной помощи оснащаются оборудованием для проведения телемедицинских консультаций.

Вместе с тем, по словам Сании Оспановой, доступность специализированной помощи в регионах пока остается неоднородной. Консультации, первичная диагностика и базовое лечение становятся все более доступными по месту жительства. Однако сложные лабораторные исследования, фототерапия, лечение тяжелых хронических дерматозов и госпитализация по-прежнему сосредоточены преимущественно в областных и городских, а также в республиканском научном центре. Поэтому фактическая доступность специализированной помощи зависит от обеспеченности региона профильными специалистами, оборудованием, транспортной доступности и правильной маршрутизации пациентов.

Государственные медицинские организации оказывают помощь в соответствии с клиническими протоколами и стандартами дерматовенерологической помощи. В зависимости от диагноза пациентам могут быть назначены дерматоскопия, лабораторные исследования, микроскопия, бактериологический посев, серологические и ПЦР-исследования на инфекции, передающиеся половым путем, а также гистологическое исследование биопсийного материала.

Во многих профильных учреждениях применяется современная фототерапия с использованием лучей UVA и UVB 311 нм как в специальных кабинах, так и с помощью локальных аппаратов.

Лечение проводится амбулаторно, в дневном или круглосуточном стационаре и может включать наружную и системную лекарственную терапию, физиотерапевтические процедуры, небольшие медицинские вмешательства и последующее диспансерное наблюдение.

При этом доступность отдельных методов зависит от установленного диагноза, медицинских показаний, страхового статуса пациента, наличия необходимого оборудования и договора медицинской организации с Фондом социального медицинского страхования.

Врачи отмечают, что в последние годы структура обращений остается достаточно стабильной.

— Чаще всего пациенты обращаются с воспалительными и хроническими заболеваниями кожи — дерматитами, экземой, псориазом, акне и розацеа. Также распространены грибковые и паразитарные заболевания кожи и ногтей, болезни волосистой части головы, обращения по поводу родинок и других новообразований кожи. Отдельную категорию составляют пациенты, которые проходят обследование при подозрении на инфекции, передающиеся половым путем, либо после незащищенного полового контакта. Важно помнить, что многие ИППП длительное время протекают бессимптомно и выявляются только во время обследования. Кроме того, растет число пациентов с тяжелыми хроническими и рецидивирующими дерматозами, которым требуется длительное наблюдение, фототерапия, системное или биологическое лечение, — сказала Сания Оспанова.

Оспанова отмечает, что в Казахстане проводится комплексная работа, направленная как на профилактику, так и на раннее выявление инфекций, передающихся половым путем. Стандарт оказания дерматовенерологической помощи предусматривает выявление и регистрацию случаев ИППП, обследование контактных лиц и проведение необходимых лечебно-профилактических мероприятий.

В рамках системы профилактики ВИЧ доступны конфиденциальное тестирование, консультирование, а также доконтактная и постконтактная профилактика по медицинским показаниям. Главная цель этих мероприятий — повысить доступность профилактики и медицинской помощи, снизить уровень стигматизации и мотивировать людей обращаться к специалистам на ранних стадиях заболевания.

Ранее сообщалось, что количество регистрации новых случаев ВИЧ снизилось в Казахстане. Также Минздрав РК вводит новые правила цифрового контроля медорганизаций.