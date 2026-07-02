Количество регистрации новых случаев ВИЧ снизилось в Казахстане

За последние пять лет объем медицинской помощи населению в Казахстане существенно увеличился, что положительно отражается в том числе на лечении, диагностике и профилактике ВИЧ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Со вступлением в силу новой Конституции начинается новый этап развития социальной политики государства, где здоровье человека закрепляется как один из ключевых национальных приоритетов. Одним из важнейших конституционных принципов является гарантированный государством объем медицинской помощи (ГОБМП).

Базовая медицинская помощь предоставляется всем гражданам независимо от наличия статуса застрахованности в системе обязательного социального медицинского страхования. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» медицинская помощь при ВИЧ-инфекции оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Гражданам Республики Казахстан доступны:

Диагностика: добровольное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ, обследование по клиническим и эпидемиологическим показаниям, экспресс-тестирование в отдельных организациях здравоохранения, лабораторное подтверждение диагноза современными высокочувствительными методами.

добровольное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ, обследование по клиническим и эпидемиологическим показаниям, экспресс-тестирование в отдельных организациях здравоохранения, лабораторное подтверждение диагноза современными высокочувствительными методами. Лечение: бесплатная антиретровирусная терапия (АРТ), лабораторный мониторинг эффективности лечения, профилактика и лечение оппортунистических инфекций, динамическое наблюдение специалистов Центров по профилактике ВИЧ-инфекции.

бесплатная антиретровирусная терапия (АРТ), лабораторный мониторинг эффективности лечения, профилактика и лечение оппортунистических инфекций, динамическое наблюдение специалистов Центров по профилактике ВИЧ-инфекции. Профилактика: доконтактная профилактика (PrEP) для людей с высоким риском инфицирования, постконтактная профилактика (PEP) после аварийных ситуаций и рискованных контактов, профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания, консультирование населения, информационно-просветительская работа, программы снижения вреда и профилактические мероприятия для ключевых групп населения.

Заместитель директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Ботагоз Турдалиева отмечает, что за последние пять лет объем медицинской помощи населению существенно увеличился.

— Количество исследований на ВИЧ выросло с около 3,1 млн в 2020 году до 4 947 736 в 2025 году. что соответствует охвату тестированием 22,4% населения страны. В среднем проводится около 412 тысяч исследований в месяц, или порядка 13–14 тысяч ежедневно. Это соответствует охвату тестированием 22,4% населения страны. При этом необходимо учитывать, что один человек при наличии медицинских показаний может проходить обследование несколько раз в течение года. Одновременно расширяется доступность экспресс-тестирования, увеличивается число пациентов, получающих антиретровирусную терапию, развивается доконтактная профилактика (PrEP), внедряются современные цифровые технологии сопровождения пациентов, — сказала Ботагоз Турдалиева.

Принимаемые меры положительно отражаются на статистике заболеваемости ВИЧ в Казахстане.

— После роста, наблюдавшегося в постковидный период, в 2025 году зарегистрировано 3 426 новых случаев ВИЧ-инфекции, что примерно соответствует уровню 2020 года. По оперативным данным, за пять месяцев 2026 года зарегистрировано 1 343 новых случая, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем эпидемиологическая ситуация остается неоднородной: в ряде регионов отмечается снижение заболеваемости, тогда как в других сохраняется рост новых случаев. Поэтому говорить об устойчивом снижении по всей стране пока преждевременно, — сообщила заместитель директора КНЦДИЗ.

По ее словам, снижение числа зарегистрированных новых случаев обусловлено несколькими факторами. Положительное влияние оказывают расширение охвата антиретровирусной терапией, высокая вирусологическая эффективность лечения, благодаря которой люди с неопределяемой вирусной нагрузкой практически не передают ВИЧ половым путем, развитие профилактических программ, расширение доступа к PrEP и повышение информированности населения.

С другой стороны, несмотря на значительный рост объемов тестирования, выявляемость ВИЧ среди обследованных снизилась с 0,11% в 2020 году до 0,07% в 2025 году, при этом продолжает увеличиваться доля поздней диагностики.

Специалист подчеркивает, что это может свидетельствовать о том, что часть людей из групп повышенного риска проходит обследование несвоевременно и заболевание выявляется уже на поздних стадиях. Поэтому сегодня важно не только увеличивать количество исследований, но и повышать эффективность тестирования за счет своевременного обследования людей при наличии факторов риска и клинических показаний.

— Пока однозначно утверждать, что число новых случаев существенно снизилось, нельзя. С одной стороны, профилактические программы и высокая эффективность антиретровирусной терапии действительно способствуют снижению передачи инфекции. С другой стороны, сохраняются факторы, влияющие на выявляемость: позднее обращение за медицинской помощью, недостаточный охват тестированием людей с повышенным риском инфицирования, сохраняющаяся стигма и опасения некоторых граждан узнать свой ВИЧ-статус, а также недостаточная настороженность части населения и отдельных медицинских работников в отношении своевременного обследования. Поэтому в Казахстане продолжается работа по расширению добровольного тестирования, развитию экспресс-тестирования и самотестирования, повышению доступности PrEP и совершенствованию тестирования по клиническим показаниям, — пояснила Ботагоз Турдалиева.

По ее словам, вирус по-прежнему передается половым путем, через кровь и от матери ребенку при отсутствии соответствующей профилактики. Вместе с тем на эпидемиологическую ситуацию могут влиять позднее выявление ВИЧ-инфекции, отказ от регулярного тестирования при наличии факторов риска, недостаточный охват отдельных ключевых групп профилактическими программами, рост миграции и мобильности населения, появление синтетических наркотиков, рискованное сексуальное поведение без использования средств защиты, а также сохраняющиеся стигма и дискриминация, препятствующие своевременному обращению за обследованием и лечением.

Как мы видим, сегодня в Казахстане доступны эффективные инструменты профилактики. Регулярное тестирование, своевременное начало антиретровирусной терапии, использование доконтактной профилактики (PrEP) и соблюдение мер безопасного поведения позволяют существенно снизить риск дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции.

Напомним, что с 2026 года значительно расширяются государственные гарантии по диагностике заболеваний. Независимо от статуса застрахованности граждане смогут бесплатно пройти консультативно-диагностическое обследование при подозрении на 11 социально значимых заболеваний.