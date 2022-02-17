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Какие издания читает Президент Казахстана

17 Февраля 2022 21:22
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Какие издания читает Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем интервью телеканалу «QAZAQSTAN» рассказал о том, какие периодические издания он читает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я регулярно просматриваю прессу. Это моя давняя привычка. Читаю газеты «Егемен Қазақстан», «Айқын», «Астана ақшамы». Также обязательно знакомлюсь с тем, что пишут издания «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті», «Жас Қазақ», «Туркестан». В целом, я много читаю.

Когда я вижу хорошую статью или интервью, я делаю необходимые пометки. Если издание поднимает актуальную проблему, я даю конкретные поручения. Также я регулярно просматриваю острые посты в социальных сетях. Кроме того, смотрю новости и аналитические программы по телевизору», - сказал Глава государства.


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#Президент Казахстана   #СМИ   #Интервью Президента РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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