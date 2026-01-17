Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

По данным нацкомпании, в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения:

в Карагандинской области:

на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» км. 92-164 (уч. гр. Акмолинской обл. — ПВП Темиртау);

«Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау», км. 51-101. (уч. от гр. Акмолинской обл- до п. Нура);

на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерти» км 970-1135 (уч. г. Караганда — гр. Павлодарской обл.);

на участке автодороги «Калкаман — Баянауыл — Умиткер — Ботакара» км. 231-324 (уч. гр.Павлодарской обл. — п.Ботакара);

на участке автодороги «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас» км 219-320 (участок от г. Каркаралинск — границы области Абай).

в Костанайской области:

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 555-729 (уч. г. Тобол — гр. СКО);

на участке автодороги «Мамлютка — Костанай» км. 403 -180 (п.Заречный — гр. СКО);

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай» км. 418-539 (уч. п.Карабалык — г. Костанай);

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-232 (уч. г. Тобыл — гр.Акмолинской области);

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 340-377 (уч. г. Аркалык — гр.Акмолинской области).

в Павлодарской области:

на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка– гр. РФ (п/п Косак)» км 200-415 (от п. Атамекен до гр.Акмолинской области);

на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 1135-1206 (от гр.Карагандинской обл. до поселка Шидерты);

на участке автодороги «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км 0-231 (от гр.Карагандинской обл. до поселка Калкаман);

на участке автодороги «Атамекен–Аксу-Коктобе-Большой Акжар-Курчатов» км 0–220 (от п.Атамекен до гр. Абайской области);

на участке автодороги «Атамекен–Иртышск– гр. РФ (п/п Амангельды)» км 0–263,78 (от п.Атамекен до гр.РФ);

на участке автодороги «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ (п/п Урлютобе)» км 191-390 (от села Мичурино до гр. РФ);

на участке автодороги «Павлодар — Шарбакты — гр. РФ (п/п Шарбакты)» км 0–112 (от города Павлодар до границы РФ);

на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка– гр. РФ (п/п Косак)» км 0-152 (от города Павлодар до гр.РФ);

на участке автодороги «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ (п/п Урлютобе)» км 426-587 (от поселка Кенжеколь до гр. Абайской области).

в Жамбылской области:

на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок Новый обход перевала Кордай км. 143-214 (уч. гр. Алматинской обл. — с. Кордай).

в Туркестанской области:

на участке автодороги «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 593-652 (от границы Жамбылской области до села Машат).

в области Абай:

на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)» км. 587-733, 756-906 (от гр. Павлодарской области — г. Семей — до с. Калбатау);

на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км. 910-1002 (с. Калбатау — с. Кокпекты);

на участке автодороги «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютобе)» км. 1004-1103 (с.Кокпекты — граница ВКО);

на участке автодороги «Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск — Шемонаиха — гр. РФ» км. 778-1013 (г.Аягоз — гр.ВКО);

на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км. 103 -198 (гр. ВКО — г. Семей);

на участке автодороги «Семей — Кайнар» км. 8-284 г. (уч. г. Семей — до а/д «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас»);

на участке автодороги «Семей — гр. РФ (п/п Ауыл)» км. 2-113 км (уч. г. Семей — граница РФ);

на участке автодороги «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 320-941 (уч. гр. Карагандинской обл — пов. с. Богас).

в Актюбинской области:

на участке автодороги «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ (п/п Курмангазы)» км. 104-181 (уч. г. Кандыагаш — п.Шубаркудук).

в Алматинской области:

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР участок Новый обход перевала Кордай км. 59-143 (с.Жанакурылыс — граница Жамбылской области).

в Восточно-Казахстанской области:

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1194-1212 (г.Шемонаиха — граница РФ).

Также сегодня в 19:00 в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях в связи ухудшением погодных условий по всем направлениям вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями.

По данным синоптиков, в Казахстане на выходные ожидаются морозы на севере и востоке, снег и метели на западе и юге, а также усиление ветра и гололед.