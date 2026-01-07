РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:49, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

    Нацкомпания «КазАвтоЖол» представила текущую информацию о состоянии автодорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

    трасса, закрыта дорога, метель, автомобиль, буран, автожол, жол жабық, боран, көлік
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По состоянию на 20:00 6 января 2026 года в четырех областях на 9 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

    Акмолинская область:

    — на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 18-234 (город Астана — город Щучинск);

    — на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16-200 (город Астана — граница Павлодарской области).

    Павлодарская область:

    — на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200-254 (граница Акмолинской области — поселок Шидерты);

    — на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 254-416 (уч. поселок Шидерты — поселок Атамекен);

    — на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км 1135-1206 (уч. граница Карагандинской обл. — поселок Шидерты);

    — на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км 0-231 (уч. поселок Баянаул — граница Карагандинской области);

    Карагандинская область:

    — на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км 1067-1135 (уч. поселок Молодежный — граница Павлодарской области);

    — на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км 231-324 (уч. граница Павлодарской области — поселок Ботакара.).

    Восточно-Казахстанская область:

    — на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1194-1212 (город Шемонаиха — граница РФ).

    Ранее сообщалось, что десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за непогоды.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Трассы Непогода Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Автор
