Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане
Нацкомпания «КазАвтоЖол» представила текущую информацию о состоянии автодорог, передает корреспондент агентства Kazinform.
По состоянию на 20:00 6 января 2026 года в четырех областях на 9 республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Акмолинская область:
— на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 18-234 (город Астана — город Щучинск);
— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16-200 (город Астана — граница Павлодарской области).
Павлодарская область:
— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200-254 (граница Акмолинской области — поселок Шидерты);
— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 254-416 (уч. поселок Шидерты — поселок Атамекен);
— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км 1135-1206 (уч. граница Карагандинской обл. — поселок Шидерты);
— на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км 0-231 (уч. поселок Баянаул — граница Карагандинской области);
Карагандинская область:
— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км 1067-1135 (уч. поселок Молодежный — граница Павлодарской области);
— на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км 231-324 (уч. граница Павлодарской области — поселок Ботакара.).
Восточно-Казахстанская область:
— на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1194-1212 (город Шемонаиха — граница РФ).
Ранее сообщалось, что десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за непогоды.