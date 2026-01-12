РУ
    Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

    Нацкомпания «КазАвтоЖол» представила текущую информацию о состоянии автодорог, передает агентство Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта:

    в Костанайской области

    11 января 2026 года в 17:30 на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 8-218 (г.Тобыл — п.Октябрьский).

    Ориентировочное время открытия дороги — 12 января 2026 года в 00:00.

    в области Улытау

    11 января 2026 года в 18:00 ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км 433-750, (с города Жезказган до населенного пункта Жанаарка).

    Ориентировочное время открытия дороги — 12 января 2026 года в 07:00.

    11 января 2026 года в 19:00 вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» 24-137 км (уч. г. Сатпаев — с. Улытау.).

    Ориентировочное время открытия дороги — 12 января 2026 года в 08:00.

    в Акмолинской области

    11 января 2026 года с 18:00 на следующих участках автодорог республиканского значения:

    — на участке автодороги «Жаксы — Есиль — Бузулук» км 0-82 (уч.п.Аксай — п.Бузулук);

    — на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» км 915-1002 (уч. п.Жаксы-п.Атбасар);

    — на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 537-552 (уч. п.Бузулук-п.Сурган);

    — на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 232-260 (уч. гр.Костанайской области — п.Сурган).

    Ориентировочное время открытия — 12 января 2026 года в 07:00 часов.

    в Костанайской области:

    11 января 2026 года в 18:00 на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 218-232 (п.Октябрьский — гр.Акмолинской области).

    Ориентировочное время открытия дороги — 12 января 2026 года в 07:00.

    Ранее мы сообщали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты к утру 11 января.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
