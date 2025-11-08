РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:53, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

    Из-за непогоды в Павлодарской области закрыт ряд трасс в соседствующих с ней областях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане
    Фото: Pexels

    По информации АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на участках автодорог в Карагандинской и Акмолинской областях.

    Это автодорога Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты, на 1067–1135 км — от села Молодежное до границы Павлодарской области и автодорога Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакарa на 231–324 км — от границы Павлодарской области до села Ботакарa, а также автодорога Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ, на 16–200 км — от города Астаны до границы Павлодарской области.

    Также ведены ограничения для всех видов автотранспорта в области Абай на участке автодороги республиканского значения «Граница КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница Российской Федерации» на 587-733 км — от границы Павлодарской области до города Семей.

    В самой в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь переходящий в снег, гололед, низовая метель) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, по области, по всем направлениям.

    Открытие движения планируется 8 ноября 2025 года в 08:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда.

    Напомним, ранее сообщалось, что трассу из-за непогоды вновь закрыли в Павлодарской и Акмолинской областях. 

    Теги:
    Дороги Авто Закрытие дорог
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают