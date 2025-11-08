Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

По информации АО «НК КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на участках автодорог в Карагандинской и Акмолинской областях.

Это автодорога Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты, на 1067–1135 км — от села Молодежное до границы Павлодарской области и автодорога Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакарa на 231–324 км — от границы Павлодарской области до села Ботакарa, а также автодорога Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ, на 16–200 км — от города Астаны до границы Павлодарской области.

Также ведены ограничения для всех видов автотранспорта в области Абай на участке автодороги республиканского значения «Граница КНР — Майкапчагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница Российской Федерации» на 587-733 км — от границы Павлодарской области до города Семей.

В самой в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь переходящий в снег, гололед, низовая метель) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, по области, по всем направлениям.

Открытие движения планируется 8 ноября 2025 года в 08:00 часов, при стабилизации погодных условий и обеспечении безопасности проезда.

Напомним, ранее сообщалось, что трассу из-за непогоды вновь закрыли в Павлодарской и Акмолинской областях.



